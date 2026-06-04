Женщина погибла во время пожара в съемной квартире, а нанесенный ущерб возместит ее мать — Верховный Суд

Верховный Суд подтвердил возможность взыскания убытков с наследника арендатора, погибшего во время пожара в арендованной квартире.

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Когда пожар уничтожает арендованное жильё, собственник недвижимости нередко остаётся один на один с многотысячными убытками. Если арендатор, проживавший в квартире, погиб во время пожара, возникает дополнительный вопрос: могут ли требования о возмещении причинённых убытков, упущенной выгоды и морального вреда быть предъявлены к его наследникам.

В постановлении от 27 мая 2026 года по делу № 466/215/25 Верховный Суд в составе Кассационного гражданского суда рассмотрел вопрос возмещения имущественного вреда, морального вреда и упущенной выгоды, причинённых пожаром в арендованной квартире.

Практическое значение этого решения заключается в подтверждении подхода к распределению бремени доказывания в спорах о возмещении вреда, а также применении норм наследственного права к требованиям кредитора наследодателя.

Обстоятельства дела

Истцу принадлежала однокомнатная квартира во Львове, которую в 2019 году она передала в аренду. По условиям договора арендатор была обязана обеспечивать сохранность имущества, предотвращать его повреждение и соблюдать требования пожарной безопасности.

В октябре 2021 года в квартире произошёл пожар. В результате возгорания была уничтожена и повреждена значительная часть имущества и самой квартиры, а арендатор погибла. Экспертные исследования показали, что очаг пожара находился в жилой комнате, а вероятной причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

После смерти арендатора наследство приняла её мать, которая стала единственной наследницей. Собственница квартиры обратилась в суд с иском о взыскании стоимости повреждённого имущества, упущенной выгоды вследствие невозможности сдавать квартиру в аренду и морального вреда.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с наследницы 883 136 грн имущественного вреда, 187 000 грн упущенной выгоды и 20 000 грн морального вреда. Апелляционный суд оставил решение без изменений.

Наследница подала кассационную жалобу, ссылаясь, в частности, на пропуск кредитором срока предъявления требований к наследнику, недопустимость отдельных доказательств и недоказанность вины арендатора.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что согласно части первой статьи 1166 ГК Украины имущественный вред, причинённый имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объёме лицом, которое его причинило. Для наступления ответственности необходимо наличие вреда, противоправного поведения, причинной связи и вины.

Согласно требованиям статьи 1167 ГК Украины моральный вред, причинённый физическому или юридическому лицу неправомерными решениями, действиями или бездействием, возмещается лицом, которое его причинило, при наличии его вины, кроме случаев, установленных частью второй этой статьи.

В соответствии со статьёй 1192 ГК Украины, с учётом обстоятельств дела суд по выбору потерпевшего может обязать лицо, причинившее вред имуществу, возместить его в натуре (передать вещь того же рода и такого же качества, отремонтировать повреждённую вещь и т.п.) либо возместить причинённые убытки в полном объёме.

Суд отметил, что деньги выступают эквивалентом морального вреда. Денежные средства как общий эквивалент всех ценностей в экономическом смысле «трансформируют» вред в общедоступное выражение, а размер возмещения «исчисляет» вред. Размер определённой компенсации должен хотя бы приблизительно быть мерой морального вреда и восстановленного состояния потерпевшего.

Поэтому при определении компенсации морального вреда сложность заключается в невозможности его исчисления с помощью какой-либо денежной шкалы либо приравнивания к иному имущественному эквиваленту.

Гражданское законодательство в деликтных обязательствах предусматривает презумпцию вины причинителя вреда. Если в процессе рассмотрения дела указанная презумпция не опровергнута, то она является юридическим основанием для вывода о наличии вины причинителя вреда.

ВС обратил внимание, что именно на ответчицу возложена обязанность доказывания отсутствия вины в причинении вреда, а истец доказывает наличие вреда и его размер.

Однако отсутствие вины в причинении вреда должен доказывать сам причинитель вреда. При этом истец доказывает лишь факты, на которых основываются его исковые требования.

Суд напомнил, что по договору найма (аренды) наймодатель передаёт или обязуется передать нанимателю имущество в пользование за плату на определённый срок.

Согласно статье 780 ГК Украины вред, причинённый третьим лицам в связи с пользованием вещью, переданной в наём, возмещается нанимателем на общих основаниях. Вред, причинённый в связи с пользованием вещью, возмещается наймодателем, если будет установлено, что это произошло вследствие особых свойств или недостатков вещи, о наличии которых наниматель не был предупреждён наймодателем и о которых он не знал и не мог знать.

Условие договора об освобождении наймодателя от ответственности за вред, причинённый вследствие особых свойств или недостатков вещи, о наличии которых наниматель не был предупреждён наймодателем и о которых он не знал и не мог знать, является ничтожным.

Пожар — неконтролируемый процесс горения, вследствие которого уничтожается или повреждается имущество, природные ресурсы, а также возникают опасные факторы, создающие угрозу жизни и здоровью людей, животных, негативно влияющие на окружающую природную среду.

Пожарная безопасность — состояние защищённости жизни и здоровья человека, имущества, окружающей природной среды от пожаров, которое характеризуется достижением приемлемого уровня риска возникновения пожара.

В соответствии с частью шестой статьи 55 Кодекса гражданской защиты Украины обязанность по обеспечению пожарной безопасности в жилых помещениях государственного, коммунального, общественного жилищного фонда, фонда жилищно-строительных кооперативов возлагается на квартиросъёмщиков и собственников квартир, а в жилых помещениях частного жилищного фонда и иных сооружениях, частных жилых домах усадебного типа, дачных и садовых домах с хозяйственными сооружениями и постройками — на их собственников или нанимателей, если это предусмотрено договором найма.

Вместе с тем взаимные обязательства собственника дома, собственника, нанимателя (арендатора) жилого помещения по обеспечению пожарной безопасности должны определяться договором. Обеспечение пожарной безопасности в иных отдельно расположенных на придомовой территории сооружениях и гаражах возлагается на их собственников.

Верховный Суд обратил внимание, что именно на ответчицу как правопреемника арендатора возложена обязанность доказывания отсутствия вины в причинении вреда.

Суд подчеркнул, что истец доказал надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами наличие вреда и его размер. При этом ответчица не предоставила никаких доказательств того, что пожар произошёл вследствие форс-мажорных обстоятельств либо действий третьих лиц, а не вследствие нарушения правил пожарной безопасности в арендованной квартире.

Отдельно Суд отклонил доводы о пропуске срока, поскольку кредитор обратился к нотариусу с претензией в пределах шестимесячного срока после открытия наследства. Кроме того, свидетельство о праве на наследство было выдано позднее, а личность наследницы окончательно установлена лишь судебным решением в 2023 году.

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций и подтвердил право собственницы квартиры на возмещение имущественного вреда, упущенной выгоды и морального вреда, причинённых пожаром в арендованном жилье.

Таким образом, Суд подтвердил, что имущественные требования кредитора могут быть предъявлены к наследнику умершего арендатора в рамках наследственных правоотношений.

Дополнительно читайте в материале «Судебно-юридической газеты» о том, как суды разрешают споры о наследовании денежных средств на банковских счетах и какие правовые подходы к таким спорам обобщил Верховный Суд.

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