Верховная Рада усилила санкции против финансовых учреждений РФ: что изменится

Парламент принял Постановление 15366 об утверждении решения СНБО от 9 июня 2026 года.

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Верховная Рада 14 июля приняла Постановление 15366 об утверждении решения СНБО от 9 июня 2026 года. Соответствующий проект акта был внесен Президентом Украины Владимиром Зеленским. «За» проголосовали 312 народных депутатов.

Решение СНБО касается поддержки предложения Национального банка Украины о внесении изменений в действующие секторальные санкции против финансовых учреждений Российской Федерации.

Изменения предусматривают:

расширение перечня финансовых учреждений РФ, подпадающих под санкционные ограничения;

существенное расширение спектра самих ограничительных мер (санкций) для блокирования финансовых возможностей агрессора.

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