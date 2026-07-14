  1. Законодательство

Проведение общей мобилизации в Украине продлевают на 90 суток

12:57, 14 июля 2026
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Срок проведения общей мобилизации продлевается с 2 августа на 90 суток.
Проведение общей мобилизации в Украине продлевают на 90 суток
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В Верховной Раде 14 июля поддержали два законопроекта относительно:

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  • продления военного положения, за проголосовали 313 народных депутатов
  • общей мобилизации, за проголосовали 311 народных депутатов

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведения общей мобилизации в Украине. Документы предусматривают продление соответствующих сроков еще на 90 суток — с августа 2026 года.

Президент внес в Верховную Раду два законопроекта:

  • Проект закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока проведения общей мобилизации»
  • Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»

Законопроектом 15402 предусматривается утверждение указа, которым срок проведения общей мобилизации продлевается с 2 августа 2026 года на 90 суток.

В свою очередь инициатива 15401 предлагает продлить с 5:30 2 августа 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

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Верховная Рада Украины законопроект военное положение мобилизация

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