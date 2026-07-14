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Некоторым домохозяйствам отменили плату за распределение природного газа: кого это касается

12:37, 14 июля 2026
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Также некоторых украинцев освободили от обязанности ежемесячно передавать оператору газораспределительной системы показания счетчика газа.
Некоторым домохозяйствам отменили плату за распределение природного газа: кого это касается
Фото: 24tv.ua
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, согласно которому бытовым потребителям, чье жилье было повреждено или уничтожено вследствие вооруженной агрессии РФ и не может использоваться в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации, не будет начисляться плата за услугу распределения природного газа.

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Кроме того, решением предусмотрено:

  • неначисление платы за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов в случаях, определенных законодательством;
  • освобождение бытовых потребителей от обязанности ежемесячно передавать оператору газораспределительной системы показания счетчика газа в течение периода, когда потребление природного газа невозможно и плата за его распределение не начисляется.

Отмечается, что необходимость внесения изменений была обусловлена тем, что нормативно-правовые акты НКРЭКУ нуждались в приведении в соответствие с Законом Украины № 4825-ІХ, поскольку плата за распределение природного газа рассчитывается исходя из заказанной годовой мощности, а не фактического потребления.

«Принятые изменения урегулируют необходимые механизмы для реализации норм Закона. Отныне граждане, которые вследствие последствий войны не могут пользоваться природным газом из-за наличия опасности использования газового оборудования, не будут платить за услуги, которые фактически не получают», — заявили в Комиссии.

Также там подчеркнули, что постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

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газ коммунальные услуги

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