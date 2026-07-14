Игнорировал исполнительную службу: суд разрешил полиции принудительно доставить должника

Игнорирование вызовов государственного исполнителя может закончиться принудительным приводом с участием полиции.

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Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел представление государственного исполнителя о применении принудительного привода должника, который длительное время не являлся по вызовам органа государственной исполнительной службы и не предпринимал действий для исполнения судебного решения. Об этом сообщил Карловский районный суд Полтавской области.

Предметом рассмотрения был не вопрос повторного разрешения спора или пересмотра постановления, а обеспечение исполнения решения, которое уже вступило в законную силу. Именно стадия исполнения судебных решений является завершающим этапом судебной защиты, поэтому закон предусматривает ряд процессуальных механизмов для реагирования на случаи уклонения должников от участия в исполнительном производстве.

Как установил суд, на исполнении в государственной исполнительной службе находилось исполнительное производство о взыскании в пользу государства штрафа в размере 34 000 гривен, наложенного постановлением суда по делу об административном правонарушении. Эти средства должны были быть уплачены в местный бюджет, то есть территориальной общине.

Во время осуществления исполнительных действий государственный исполнитель надлежащим образом направлял должнику вызов заказной корреспонденцией. Однако лицо в орган ГИС не явилось, причин неявки не сообщило, а проведенные исполнителем мероприятия свидетельствовали об отсутствии должника по последнему известному месту жительства.

Оценив материалы дела, суд отметил, что закон предоставляет государственному исполнителю право обратиться в суд с представлением о принудительном приводе в случае, если должник без уважительных причин игнорирует вызовы. Такой механизм предусмотрен статьей 438 Гражданского процессуального кодекса Украины и пунктом 14 части третьей статьи 18 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что должник не принимает мер для исполнения судебного решения и без уважительных причин не является к государственному исполнителю. При таких обстоятельствах представление было удовлетворено.

Определением суда постановлено осуществить принудительный привод должника в орган государственной исполнительной службы, а исполнение этого процессуального действия поручено соответствующему подразделению Национальной полиции.

«Уклонение от участия в исполнительном производстве не препятствует исполнению судебного решения. Если должник игнорирует законные требования государственного исполнителя, закон предусматривает возможность применения принудительного привода как одного из процессуальных инструментов обеспечения эффективного исполнения судебных решений», — добавили в суде.

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