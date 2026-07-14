После разговора с Зеленским — Свириденко рассказала о причинах отставки

Профильный комитет уже поддержал заявление Юлии Свириденко об отставке.

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что подала в отставку из-за необходимости обновления Кабинета министров. По ее словам, такое решение было принято после разговора с Президентом Украины.

Как Свириденко сообщила во время заседания профильного комитета, Президент четко обозначил необходимость обновления Кабинета министров. Речь идет о перезагрузке правительства и усилении отдельных направлений работы, в частности социальной политики и сферы образования.

«Есть разговор с президентом, есть понимание необходимости перезагрузки правительства, перезагрузки очень конкретных направлений и их усиления», — отметила Свириденко.

Она также выразила надежду, что депутаты поддержат кандидатов для усиления соответствующих направлений работы.

В настоящее время профильный комитет уже поддержал заявление Юлии Свириденко об отставке. Голосование в Верховной Раде ожидается сегодня.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины. Соответствующее решение поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти во время заседания. Комитет рассмотрел заявление Свириденко об отставке и рекомендовал парламенту принять постановление о ее увольнении.

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