Водитель нарушил ПДД и травмировал человека: Верховный Суд назвал ключевое условие для ответственности

Верховный Суд объяснил, почему сам факт травмирования человека после нарушения ПДД не означает умышленного преступления.

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Верховный Суд оставил в силе оправдательный приговор водителю, который во время конфликта на дороге наехал автомобилем на ногу одному из велосипедистов. Несмотря на нарушение Правил дорожного движения и причинение легких телесных повреждений, суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала наличие умысла на причинение травм. Соответствующее постановление Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда принял 18 июня 2026 года по делу № 369/16593/20.

Что произошло

Событие произошло 16 июля 2020 года в селе Ходосовка Киевской области. Согласно материалам дела, водитель автомобиля Audi остановился на светофоре, после чего его автомобиль окружила группа велосипедистов. Как установили суды, велосипедисты стучали по кузову и окнам, пытались открыть двери и вывернули зеркало заднего вида.

Два велосипедиста стали перед автомобилем и заблокировали ему движение. Через несколько секунд водитель начал движение вперед, после чего велосипедисты упали. Один из них получил легкие телесные повреждения в результате наезда автомобиля на ногу. Водитель объехал велосипедистов и покинул место происшествия.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что водитель нарушил Правила дорожного движения, поскольку перед началом движения не убедился в его безопасности. Именно это нарушение привело к травмированию потерпевшего.

В то же время суды пришли к выводу, что эти обстоятельства сами по себе не свидетельствуют о желании или сознательном допущении причинения телесных повреждений. Из-за недоказанности умысла водителя оправдали по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Прокурор и представитель потерпевшего обжаловали оправдательный приговор, считая, что суды неправильно оценили доказательства и необоснованно пришли к выводу об отсутствии у водителя умысла на причинение телесных повреждений. По их мнению, траектория движения автомобиля свидетельствовала о намерении травмировать потерпевшего. Кроме того, они утверждали, что суды ошибочно признали недопустимыми протокол осмотра видеозаписи и заключение эксперта, а также ссылались на решение по делу об административном правонарушении, которым водитель был признан виновным в ДТП.

Какое решение принял Верховный Суд

Рассматривая дело, Верховный Суд проверил доводы кассационных жалоб прокурора и представителя потерпевшего как относительно процессуальных нарушений, так и относительно выводов судов об отсутствии у водителя умысла на причинение телесных повреждений.

Суд первой инстанции признал недопустимыми протокол просмотра видеозаписи и заключение эксперта № 190/Д, поскольку считал, что дознаватель действовал без надлежащих полномочий, а при вручении уведомления о подозрении было нарушено право на защиту из-за отсутствия адвоката.

Верховный Суд не согласился с этим выводом. Коллегия судей отметила, что важным является не название процессуального документа, а его содержание: если поручение руководителя органа расследования содержит необходимые реквизиты и определяет полномочия дознавателя, оно является достаточным основанием для проведения расследования. Также Суд указал, что в этом деле участие защитника при вручении уведомления о подозрении не было обязательным.

В то же время Верховный Суд отметил, что эти ошибки не повлияли на законность решения, поскольку суды все равно исследовали оригинальную видеозапись события и установили все важные обстоятельства дела. Исключение заключения эксперта также не повлияло на установление факта легких телесных повреждений. Поэтому оснований для отмены судебных решений не было.

Также Верховный Суд рассмотрел аргумент стороны обвинения и потерпевшего о том, что действия водителя свидетельствовали об умышленном причинении телесных повреждений.

Коллегия судей отметила, что суды предыдущих инстанций установили факт нарушения Правил дорожного движения, вследствие чего потерпевший получил легкие телесные повреждения. Однако ключевым вопросом в деле было не только наличие нарушения правил движения, но и то, с каким отношением водитель действовал в момент происшествия — имел ли он намерение травмировать потерпевшего или повреждения стали следствием неосторожного маневра.

Верховный Суд подчеркнул, что для привлечения лица к ответственности по части 1 статьи 125 УК Украины сторона обвинения должна доказать вне разумного сомнения именно умысел на причинение телесных повреждений. То есть необходимо подтвердить, что лицо желало или сознательно допускало наступление вреда здоровью другого человека.

Сам факт нарушения Правил дорожного движения не может автоматически свидетельствовать о наличии такого умысла. Суд отметил, что нарушение правил безопасности движения по своей правовой природе является неосторожным деянием, тогда как умышленное преступление против здоровья человека предусматривает другую форму вины.

По выводу Верховного Суда, квалификация дорожного инцидента по статье 125 УК Украины только на основании того, что водитель начал движение без должной осторожности, означала бы расширение границ уголовного закона.

Оценив доказательства по делу, суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала наличие умысла обвиняемого на причинение потерпевшему телесных повреждений. Верховный Суд отметил, что суды первой и апелляционной инстанций находились в лучшем положении для непосредственного исследования доказательств, в частности видеозаписи происшествия, которая позволила объективнее установить обстоятельства конфликта.

В результате Верховный Суд оставил кассационные жалобы прокурора и представителя потерпевшего без удовлетворения, а оправдательный приговор Киево-Святошинского районного суда Киевской области и определение Киевского апелляционного суда — без изменений.

Таким образом, самого факта наезда автомобиля на человека недостаточно, чтобы признать действия водителя умышленными в понимании статьи 125 УК Украины. Сторона обвинения должна доказать не только сам факт травмирования, но и то, что водитель имел умысел — то есть хотел причинить вред потерпевшему или сознательно допускал такие последствия. Если же повреждения стали результатом неосторожного маневра или нарушения ПДР это не является доказательством умышленного преступления.

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