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В двух районах Киева из-за аварии исчез свет: ДТЭК назвал сроки восстановления

12:20, 14 июля 2026
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В Подольском и Оболонском районах Киева временно отсутствует электроснабжение.
В двух районах Киева из-за аварии исчез свет: ДТЭК назвал сроки восстановления
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В Подольском и Оболонском районах Киева временно отсутствует электроснабжение из-за аварийного повреждения сетей.

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Как сообщили в ДТЭК, энергетики уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением подачи электроэнергии.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — до одного часа, то есть до 13:00.

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Киев авария свет

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