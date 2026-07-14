В двух районах Киева из-за аварии исчез свет: ДТЭК назвал сроки восстановления

В Подольском и Оболонском районах Киева временно отсутствует электроснабжение.

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В Подольском и Оболонском районах Киева временно отсутствует электроснабжение из-за аварийного повреждения сетей.

Как сообщили в ДТЭК, энергетики уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением подачи электроэнергии.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — до одного часа, то есть до 13:00.

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