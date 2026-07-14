  1. Законодательство

Верховная Рада поддержала продление военного положения еще на 90 суток

12:40, 14 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Срок действия военного положения продлили еще на 90 суток.
Верховная Рада поддержала продление военного положения еще на 90 суток
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде 14 июля поддержали законопроект относительно:

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

  • продления военного положения, за проголосовали 313 народных депутатов

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведения общей мобилизации в Украине. Документы предусматривают продление соответствующих сроков еще на 90 суток — с августа 2026 года.

Президент внес в Верховную Раду два законопроекта:

  • Проект закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока проведения общей мобилизации»
  • Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»

Законопроектом 15402 предусматривается утверждение указа, которым срок проведения общей мобилизации продлевается с 2 августа 2026 года на 90 суток.

В свою очередь инициатива 15401 предлагает продлить с 5:30 2 августа 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины военное положение мобилизация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Незадекларированные корпоративные права и пропущенные сведения о детях: что проверял Этический совет в декларации Ярослава Мельника

Этическая рулетка: как Этический совет формирует новую практику оценивания деклараций добропорядочности кандидатов на должность члена ВСП.

Страхование от военных рисков: Кабмин ограничил сроки подачи заявлений и установил лимит в 3 млн грн

Правительство исключило зарегистрированный автотранспорт и спецтехнику из программы государственных компенсаций.

Висший совет правосудия требует надлежащего финансирования судей: обращение к Президенту и Кабмину

ВСП единогласно принял решение обратиться к главе государства как гаранту соблюдения Конституции и к правительству с требованием восстановить надлежащий уровень судейского вознаграждения.

Водитель нарушил ПДД и травмировал человека: Верховный Суд назвал ключевое условие для ответственности

Верховный Суд объяснил, почему сам факт травмирования человека после нарушения ПДД не означает умышленного преступления.

Нотариусы будут проверять, жив ли доверитель: Минюст изменил порядок удостоверения сделок

Новая редакция Порядка совершения нотариальных действий вводит для нотариусов обязательную проверку факта смерти доверителя и прекращения юридического лица, выдавшего доверенность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]