В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Юлии Свириденко с должности премьер-министра
12:13, 14 июля 2026
Соответствующее решение поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти.
Фото: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины.
Соответствующее решение поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти во время заседания.
Комитет рассмотрел заявление Свириденко об отставке и рекомендовал парламенту принять постановление о ее увольнении.
Документ планируют рассмотреть на заседании Верховной Рады уже сегодня — 14 июля.
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