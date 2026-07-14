В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Юлии Свириденко с должности премьер-министра

Соответствующее решение поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти.

Фото: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

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В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины.

Соответствующее решение поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти во время заседания.

Комитет рассмотрел заявление Свириденко об отставке и рекомендовал парламенту принять постановление о ее увольнении.

Документ планируют рассмотреть на заседании Верховной Рады уже сегодня — 14 июля.

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