Незадекларированные корпоративные права и пропущенные сведения о детях: что проверял Этический совет в декларации Ярослава Мельника

Этическая рулетка: как Этический совет формирует новую практику оценивания деклараций добропорядочности кандидатов на должность члена ВСП.

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Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом, действующим для формирования добропорядочного корпуса судей и обеспечения независимости судебной власти. Для содействия органам, избирающим членов ВСП, создается Этический совет, который устанавливает соответствие кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Собеседование является ключевым этапом конкурса на должность члена ВСП, где члены Совета проверяют, является ли кандидат независимым, честным, беспристрастным и нет ли сомнений относительно законности источников происхождения его имущества. 6 июля 2026 года такую процедуру прошел Ярослав Ярославович Мельник — доктор юридических наук, профессор и адвокат, претендующий на должность члена ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Собеседование Ярослава Мельника стало одним из самых продолжительных эпизодов заседания Этического совета 6 июля 2026 года. В центре обсуждения оказались не только профессиональные достижения кандидата, но и сложные вопросы оформления недвижимости и пропуски в декларировании.

Собеседование имело целью установить соответствие кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности согласно статье 9-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия». По факту основной акцент был сделан не на профессиональной деятельности кандидата, а на анализе выполнения декларационной обязанности, объяснениях относительно имущественных активов и происхождения средств, а также на оценке достоверности предоставленных им объяснений.

Ярослав Ярославович Мельник

Кандидат — доктор юридических наук, профессор и адвокат, старший научный сотрудник в Институте правотворчества НАН Украины и управляющий партнер АО. Его профессиональный путь включает работу на должностях от помощника судьи до руководящих должностей в научных учреждениях.

Показательным моментом собеседования стала пристальная внимательность членов Этического совета к вопросам декларирования и полноты предоставленных кандидатом сведений. Для комиссии именно точность в декларациях служила главным маркером того, насколько ответственно претендент относится к выполнению своих юридических обязанностей.

Одним из первых обсудили вопрос корпоративных прав в адвокатском объединении, соучредителем которого является Ярослав Мельник, и отсутствие этой информации в декларации. Кандидат заявил, что не имел целью ничего скрыть, поскольку данные есть в открытых реестрах, а пропуск произошел из-за позднего времени заполнения.

Аналогичное объяснение он предоставил и относительно отсутствия в декларации сведений о двух несовершеннолетних детях. По словам кандидата, во время заполнения декларации его отвлекли семейные обстоятельства, из-за чего соответствующие данные не были внесены.

Не менее показательной стала ситуация с жилым домом в Хмельницкой области. Согласно данным государственных реестров право собственности было зарегистрировано за кандидатом после открытия наследства, однако в декларации этот объект не отражен. Ярослав Мельник объяснил, что не знал об оформлении права собственности, поскольку был убежден, что фактически отказался от наследства в пользу брата по семейной договоренности, взамен получив квартиру от матери.

Все эти недостатки декларирования кандидат объяснял техническими ошибками и невнимательностью. В то же время во время собеседования оценивали не столько сам факт пропусков, сколько их характер, последовательность объяснений и то, могут ли они влиять на оценку профессиональной этики и добропорядочности.

Стоит учитывать, что декларация добропорядочности является одним из механизмов проверки соответствия кандидата требованиям статьи 61 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Именно поэтому значение имеет не только перечень указанных сведений, а и полнота их раскрытия, достоверность объяснений и их согласованность с другими материалами конкурсного досье. Именно совокупность этих обстоятельств, а не отдельный декларационный недостаток, подлежит оценке Этическим советом при формировании заключения о соответствии кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности.

После этого члены Этического совета перешли к анализу имущественных операций кандидата. Больше всего вопросов вызвала сделка по приобретению жилого дома в Киеве площадью более 100 кв. м. Члены совета обратили внимание, что в договоре купли-продажи стоимость дома составляла 211 800 грн (приблизительно 7 тыс. долларов США), тогда как фактические расходы семьи на его приобретение, по материалам собеседования, превышали 170 тыс. долларов США. Также отмечалось, что такая разница могла привести к вероятной недоплате налогов ориентировочно на 16 тыс. долларов США.

Ярослав Мельник объяснил, что подписал договор в предложенной продавцом редакции, не уделив надлежащего внимания его содержанию, поскольку доверял другой стороне сделки.

Именно это объяснение вызвало больше всего вопросов. Члены Этического совета поставили под сомнение объяснение кандидата относительно подписания договора без детального ознакомления с его содержанием, обратив внимание, что от юриста с многолетним профессиональным стажем ожидается надлежащая правовая осмотрительность при заключении сделок.

Вместе с тем обсуждение не касалось установления возможных налоговых последствий, Этический совет оценивал прежде всего поведение кандидата с точки зрения стандартов профессиональной этики и надлежащей правовой осмотрительности. Оценка этих обстоятельств относится к полномочиям Этического совета в рамках процедуры проверки кандидата и сама по себе не свидетельствует об установлении какого-либо нарушения закона или налогового законодательства. Материал не содержит выводов о наличии нарушений налогового законодательства, а лишь воспроизводит обстоятельства и объяснения, которые обсуждались во время собеседования.

В соответствии со статьей 9-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» именно оценка профессиональной этики и добропорядочности принадлежит к компетенции Этического совета, а общая обязанность каждого платить налоги и сборы в порядке и размерах, определенных законом, предусмотрена статьей 67 Конституции Украины. Тем не менее любые выводы относительно правильности определения стоимости имущества, соблюдения налогового законодательства или наличия нарушений могут основываться исключительно на установленных компетентными органами фактах или судебных решениях.

В рамках конкурсной процедуры решающее значение имело не установление возможных нарушений законодательства, а оценка объяснений кандидата относительно обстоятельств заключения сделки, их последовательности, убедительности и соответствия стандартам профессионального поведения, которых ожидают от претендента на должность члена Высшего совета правосудия.

Следующий блок собеседования касался декларации добропорядочности и полноты отображения биографических сведений.

В частности, Совет обратился к вопросу попытки въезда кандидата в Российскую Федерацию в 2021 году, которая не была указана в декларации. Ярослав Мельник объяснил, что фактического пересечения государственной границы не произошло, поскольку ему отказали во въезде.

Интересно, что в этом эпизоде оценивалось не только буквальное толкование декларационных утверждений. Значительно больше внимания уделялось тому, насколько полно кандидат раскрыл обстоятельства, которые могут иметь значение для оценки его добропорядочности.

Также были детально обсуждены три случая привлечения кандидата к административной ответственности.

Относительно дорожно-транспортного происшествия 2021 года по статье 124 КУоАП кандидат объяснил, что узнал о соответствующем судебном решении только после ознакомления с материалами, подготовленными Этическим советом. По его словам, столкновение было незначительным, однако он сам вызвал сотрудников полиции для оформления происшествия.

Также обсуждались два случая превышения скорости — в феврале 2022 года и в 2024 году. Относительно последнего кандидат отметил, что превышение было минимальным, а о наложенном штрафе он узнал только после блокировки банковского счета накануне собеседования.

Впрочем, ключевым вопросом стали не сами административные правонарушения, а то, что они не были отражены в декларациях добропорядочности.

Кандидат объяснил свою позицию тем, что исходил из положений законодательства о погашении административного взыскания и считал, что по истечении установленного срока не обязан указывать такие сведения. Кроме того, касательно отдельных случаев он ссылался на неосведомленность о соответствующих судебных решениях.

Члены Этического совета, в свою очередь, обратили внимание, что декларация добропорядочности предусматривает сообщение о самом факте привлечения к ответственности, а оценка полноты и достоверности таких сведений осуществляется именно в рамках конкурсной процедуры.

Интересным моментом стало обсуждение вопроса уплаты одного из административных штрафов. Как выяснилось во время собеседования, его уплатила супруга местного священника. Сам кандидат не смог детально объяснить причины такого способа оплаты, отметив лишь, что это лицо присутствовало во время оформления административных материалов сотрудниками полиции.

В итоге собеседование показало, что Этический совет оценивал не отдельные эпизоды изолированно, а всю совокупность обстоятельств. Решающее значение имели полнота выполнения декларационной обязанности, последовательность объяснений кандидата и его отношение к выполнению юридически значимых обязанностей. Именно эти критерии являются определяющими во время проверки соответствия претендента требованиям конкурса на должность члена Высшего совета правосудия.

Практика формирования стандартов добропорядочности

На собеседованиях 6 июля 2026 года административные правонарушения кандидатов рассматривались сквозь призму статьи 62 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», регулирующей декларацию добропорядочности, а также критериев профессиональной этики и добропорядочности, определенных статьей 9-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия». Основное внимание уделялось не столько самому факту привлечения к административной ответственности, сколько полноте декларирования таких обстоятельств, последовательности объяснений кандидатов и их отношению к выполнению юридически значимых обязанностей.

Именно практика этих собеседований демонстрирует подход, который в целом согласуется с рекомендациями Заключения № 27 Консультативного совета европейских судей (КСЕС). Согласно этому документу, оценка поведения судей и кандидатов должна учитывать не только соблюдение закона, но и влияние их действий на общественное доверие к правосудию и авторитет судебной власти. В то же время Этический совет осуществляет оценивание исключительно в пределах критериев и полномочий, определенных национальным законодательством.

В соответствии со статьей 62 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», декларация добропорядочности является одним из механизмов проверки соответствия кандидата установленным законом требованиям. Во время собеседований оценивается не только наличие или отсутствие определенных сведений, но и полнота их декларирования, достоверность объяснений кандидата и их согласованность с другими материалами конкурсной процедуры.

Вместе с тем статья 9-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» возлагает на Этический совет обязанность оценивать соответствие кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности. Именно поэтому значение имеет не только профессиональный опыт претендента, но и его способность добросовестно выполнять юридически значимые обязанности, внимательно относиться к оформлению документов и предоставлять последовательные, логичные и убедительные объяснения относительно спорных обстоятельств.

При этом Этический совет может учитывать обстоятельства, связанные с выполнением кандидатом его правовых обязанностей как в профессиональной деятельности, так и в частной жизни, если они могут иметь значение для оценки добропорядочности, независимости, беспристрастности и авторитета будущего члена Высшего совета правосудия.

Любой штраф за парковку или превышение скорости — это реальный тест на добропорядочность. Этический совет оценивает все в комплексе: не пытался ли кандидат скрыть эти факты, как он объясняет свои ошибки и насколько вообще ответственно относится к закону.

Если же кандидат систематически забывает указать в декларации штрафы, бизнес или даже собственных детей, ссылаясь на отсутствие приложений в телефоне — это не техническая ошибка, а свидетельство либо профессиональной непригодности, либо сознательного умалчивания фактов. Такие противоречивые объяснения и небрежность говорят о том, что кандидат может не соответствовать заявленным критериям для избрания на должность члена ВСП.

В то же время окончательное заключение о соответствии лица этим критериям в каждом конкретном случае принадлежит исключительно к полномочиям Этического совета и формируется с учетом всей совокупности установленных обстоятельств, материалов конкурсного досье и объяснений кандидата. Такой подход соответствует требованиям национального законодательства и согласуется с общими европейскими стандартами оценивания добропорядочности кандидатов на должности в сфере правосудия.

Анализ предыдущих собеседований кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений:

Путь от инспектора до члена Высшего совета правосудия: собеседование Ирины Давыдович

Кандидат в ВСП и КСУ одновременно: юридические приоритеты профессора Ивана Назарова

Уничтоженные расписки на $180 000 и имущество почтенной матери: досье кандидата в ВСП Николая Кучерявенко

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