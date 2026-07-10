Уничтоженные расписки на $180 000 и имущество почтенной матери: досье кандидата в ВСП Николая Кучерявенко

Заседание Этического совета: кто претендует на должность члена ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Фото: Николай Кучерявенко

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Этический совет начал оценивание кандидатов в Высший совет правосудия на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности. 6 июля 2026 года среди других 4 кандидатов в ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений собеседование проходил Николай Кучерявенко.

Николай Петрович Кучерявенко является кандидатом на должность члена Высшего совета правосудия. Его профессиональный путь включает многолетнюю научную и административную работу в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, где он занимал должности заведующего кафедрой и первого проректора. Также он работал первым заместителем министра юстиции Украины и возглавлял конкурсную комиссию по избранию директора НАБУ. С ноября 2025 года кандидат находится на службе в Национальной гвардии Украины.

Собеседование в Этическом совете, состоявшееся 6 июля 2026 года, было посвящено проверке кандидата на соответствие критериям добропорядочности. В центре внимания членов Совета оказались вопросы касательно финансовых операций кандидата, происхождения средств на приобретение недвижимости и информация от правоохранительных органов относительно его деятельности на должности председателя комиссии по избранию директора НАБУ.

Одним из первых вопросов, рассмотренных Этическим советом, стала информация, поступившая от Специализированной антикоррупционной прокуратуры накануне собеседования. По информации, озвученной во время заседания Этического совета и изложенной в справке САП, в Совет поступили сведения о возможных обстоятельствах, подлежащих проверке. В частности, речь шла о том, что во время работы председателем комиссии по избранию директора НАБУ в 2023 году Николай Кучерявенко якобы мог получать от представителей правительства, в частности вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, рекомендации или указания относительно приоритетности отдельных кандидатов.

Николай Кучерявенко категорически опроверг эти утверждения. Он подтвердил знакомство с Ольгой Стефанишиной, однако объяснил, что их общение касалось исключительно его перехода на работу в Министерство юстиции. Кандидат также заявил, что впервые услышал о такой информации во время собеседования, никогда не получал никаких указаний относительно работы конкурсной комиссии и не допрашивался в соответствующих уголовных производствах.

Отдельный блок вопросов Этического совета касался займа, который Николай Кучерявенко получил в 2017 году для приобретения квартиры в Харькове. Речь идет о 4 604 400 грн (эквивалент около 180 тыс. долларов США), которые предоставил давний знакомый кандидата.

Во время собеседования члены Этического совета выясняли не законность самого договора займа, а обстоятельства его предоставления, источники происхождения средств и их значение для оценки кандидата на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Кандидат объяснил, что средства передавались наличными в течение восьми месяцев отдельными траншами, каждый из которых не превышал 80 тыс. грн. Члены Совета поинтересовались, не был ли такой способ передачи средств связан с порогом декларирования существенных изменений в имущественном положении, действовавшим на то время. По словам кандидата, размер отдельных платежей был обусловлен исключительно финансовыми возможностями заимодавца, который постепенно получал выручку от ресторанного бизнеса.

По словам Николая Кучерявенка, договоренность о займе была устной, однако получение каждого транша подтверждалось отдельной распиской. После полного возврата займа в 2020–2022 годах заимодавец возвращал ему эти расписки, после чего кандидат их утилизировал.

Таким образом, во время собеседования Этический совет проверял происхождение средств, обстоятельства заключения сделки и пояснения кандидата в рамках процедуры оценивания добропорядочности. Во время заседания речь не шла об установлении незаконности договора займа или происхождения соответствующих средств.

Особое внимание во время собеседования было уделено имущественному положению кандидата и членов его семьи. По данным, озвученным во время заседания, кандидат задекларировал пять квартир, среди которых одна используется для проживания, а еще четыре являются инвестиционными объектами на стадии строительства. Кроме того, в его собственности находятся два паркоместа.

Предметом детального обсуждения стали также активы 77-летней матери кандидата и источники их происхождения. В частности, члены Совета обратили внимание, что в 2008 году она приобрела в собственность нежилые помещения площадью 104 и 166 квадратных метров на основании судебного решения. Сам кандидат объяснил, что речь шла не о новом приобретении имущества, а о юридическом оформлении реконструкции квартир в нежилые помещения.

Также во время собеседования обсуждалось приобретение матерью в 2014 году автомобиля Audi Q5 стоимостью около 61 тысячи евро.

Объясняя происхождение семейного состояния, кандидат отметил, что его родители в течение длительного времени работали за границей, накопили значительные сбережения, а также получали доходы от продажи предметов антиквариата и произведений искусства. По его словам, среди реализованных работ были полотна известных украинских художников, в частности Николая Глущенко и Ивана Шишко, каждое из которых могло стоить ориентировочно 15–20 тысяч долларов США.

Документального подтверждения стоимости картин во время собеседования не было предоставлено, что стало предметом дополнительных вопросов членов Этического совета. Кандидат объяснил это значительным промежутком времени, прошедшим после заключения соответствующих сделок.

Во время собеседования члены Этического совета также задали кандидату ряд вопросов касательно профессиональной этики, академической добропорядочности и отдельных обстоятельств его личной жизни.

В частности, обсуждалось участие кандидата в подготовке диссертационной работы своего пасынка. Николай Кучерявенко подтвердил, что предоставлял консультации по вопросам методологии, структуры и научного оформления исследования. по его словам, такая помощь не выходила за рамки обычной научной практики, а сам он сравнил эту ситуацию со собственным опытом, когда в свое время аналогичную поддержку ему оказывал отец-ученый.

Особое внимание во время собеседования Этический совет уделил административному делу об оставлении кандидатом места дорожно-транспортного происшествия. Кандидат объяснил, что не заметил момента столкновения и не имел намерения оставлять место происшествия. В то же время он отметил, что считает судебное решение сомнительным, однако не стал его обжаловать, так как наложенный штраф был незначительным.

Также члены Этического совета интересовались происхождением средств сына кандидата на приобретение квартиры и автомобиля Tesla. Отвечая на вопросы, Николай Кучерявенко сообщил, что в течение длительного времени не поддерживал общение с сыном, поэтому не владеет информацией об источниках его доходов и не может предоставить детальных объяснений относительно финансирования этих покупок.

Практика формирования стандартов добродетели

Практика последних лет свидетельствует, что Этический совет постепенно формирует новый стандарт добропорядочности для кандидатов в Высший совет правосудия. Его суть заключается не только в отсутствии установленных законом нарушений, но и в способности кандидата обеспечить максимальную прозрачность происхождения своих активов, имущественных операций, финансовых обязательств и потенциальных конфликтов интересов. В то же время такой стандарт должен применяться со строгим соблюдением конституционных гарантий, принципа правовой определенности и презумпции невиновности, чтобы процедура оценивания не превращалась в принятие решений на основании предположений или непроверенной информации.

Показательным примером такого подхода стала история с займом в размере 180 тысяч долларов США, которая обсуждалась во время собеседования Николая Кучерявенко. Сам по себе договор займа является обычным гражданско-правовым соглашением и не свидетельствует о каком-либо нарушении закона. Однако в рамках оценивания добропорядочности Этический совет проверял уже другой аспект — возможность кандидата подтвердить происхождение средств, реальность их передачи, выполнение обязательств и прозрачность соответствующей финансовой операции.

Решение относительно соответствия Николая Кучерявенка критериям профессиональной этики и добропорядочности будет принято Этическим советом на отдельном заседании по результатам анализа полученных объяснений и документов. На данный момент процедура оценивания продолжается для формирования окончательного списка кандидатов, рекомендованных съезду ученых.

Анализ собеседования кандидата на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений Ивана Назарова будет представлен в следующем материале.

Автор: Владимир Право

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