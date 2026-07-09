Не только Ferrari или Bentley: за какие автомобили придется заплатить 25 тысяч гривен налога

Придется ли вам платить 25 тысяч гривен: какие автомобили подпали под налог на роскошь в 2026 году.

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Владельцы некоторых автомобилей в Украине обязаны уплатить транспортный налог в размере 25 тысяч гривен. Его начисляют не на все премиальные автомобили, а только на те, которые соответствуют установленным законодательством критериям по возрасту и среднерыночной стоимости. Перечень моделей, подпадающих под налогообложение, формирует Минэкономики.

Какие автомобили подлежат транспортному налогу

Транспортный налог, который также называют «налогом на роскошь», уплачивают владельцы легковых автомобилей, если одновременно выполняются два обязательных условия:

автомобилю не более пяти лет;

его среднерыночная стоимость превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января отчетного года.

По состоянию на 2026 год этот порог составляет 3 242 625 гривен, что выше, чем в прошлом году.

Если автомобиль соответствует обоим критериям, его владелец обязан уплатить фиксированный транспортный налог в размере 25 000 гривен в год за каждый такой автомобиль.

Какие марки автомобилей вошли в перечень

В перечень Министерства экономики вошли легковые автомобили премиум-сегмента более 20 брендов. Среди них, в частности, Ferrari, Bentley, Lexus, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Lamborghini, Rolls-Royce, Maserati и другие.

В то же время транспортный налог распространяется не только на традиционные люксовые марки. В перечень также включены отдельные дорогие электромобили и крупные внедорожники, в частности Volvo XC90, Tesla Model S Plaid, Tesla Model X LR, Tesla Roadster, Toyota Sequoia и Toyota Tundra — в зависимости от года выпуска конкретной модели.

С полным перечнем автомобилей, подлежащих налогообложению в 2026 году, можно ознакомиться по ссылке.

Кто должен уплачивать налог

Обязанность по уплате транспортного налога возлагается как на физических, так и на юридических лиц, если они являются владельцами автомобилей, соответствующих установленным критериям.

Для физических лиц налог начисляет контролирующий орган. Уплатить его необходимо в течение 60 дней со дня получения налогового уведомления-решения.

Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога и уплачивают ее авансовыми взносами ежеквартально — до 30 числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, с обязательным отражением соответствующих сумм в годовой налоговой декларации.

Перечень автомобилей могут обновлять

Владельцам дорогих автомобилей следует учитывать, что перечень моделей, подлежащих транспортному налогу, может обновляться в течение года. Поэтому перед покупкой или во время владения автомобилем целесообразно периодически проверять актуальный список, опубликованный Министерством экономики Украины.

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