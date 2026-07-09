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Не только Ferrari или Bentley: за какие автомобили придется заплатить 25 тысяч гривен налога

19:46, 9 июля 2026
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Придется ли вам платить 25 тысяч гривен: какие автомобили подпали под налог на роскошь в 2026 году.
Не только Ferrari или Bentley: за какие автомобили придется заплатить 25 тысяч гривен налога
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Владельцы некоторых автомобилей в Украине обязаны уплатить транспортный налог в размере 25 тысяч гривен. Его начисляют не на все премиальные автомобили, а только на те, которые соответствуют установленным законодательством критериям по возрасту и среднерыночной стоимости. Перечень моделей, подпадающих под налогообложение, формирует Минэкономики.

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Какие автомобили подлежат транспортному налогу

Транспортный налог, который также называют «налогом на роскошь», уплачивают владельцы легковых автомобилей, если одновременно выполняются два обязательных условия:

  • автомобилю не более пяти лет;
  • его среднерыночная стоимость превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января отчетного года.

По состоянию на 2026 год этот порог составляет 3 242 625 гривен, что выше, чем в прошлом году.

Если автомобиль соответствует обоим критериям, его владелец обязан уплатить фиксированный транспортный налог в размере 25 000 гривен в год за каждый такой автомобиль.

Какие марки автомобилей вошли в перечень

В перечень Министерства экономики вошли легковые автомобили премиум-сегмента более 20 брендов. Среди них, в частности, Ferrari, Bentley, Lexus, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Lamborghini, Rolls-Royce, Maserati и другие.

В то же время транспортный налог распространяется не только на традиционные люксовые марки. В перечень также включены отдельные дорогие электромобили и крупные внедорожники, в частности Volvo XC90, Tesla Model S Plaid, Tesla Model X LR, Tesla Roadster, Toyota Sequoia и Toyota Tundra — в зависимости от года выпуска конкретной модели.

С полным перечнем автомобилей, подлежащих налогообложению в 2026 году, можно ознакомиться по ссылке.

Кто должен уплачивать налог

Обязанность по уплате транспортного налога возлагается как на физических, так и на юридических лиц, если они являются владельцами автомобилей, соответствующих установленным критериям.

Для физических лиц налог начисляет контролирующий орган. Уплатить его необходимо в течение 60 дней со дня получения налогового уведомления-решения.

Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога и уплачивают ее авансовыми взносами ежеквартально — до 30 числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, с обязательным отражением соответствующих сумм в годовой налоговой декларации.

Перечень автомобилей могут обновлять

Владельцам дорогих автомобилей следует учитывать, что перечень моделей, подлежащих транспортному налогу, может обновляться в течение года. Поэтому перед покупкой или во время владения автомобилем целесообразно периодически проверять актуальный список, опубликованный Министерством экономики Украины.

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