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Не лише Ferrari чи Bentley: за які автомобілі доведеться заплатити 25 тисяч гривень податку

19:46, 9 липня 2026
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Чи доведеться вам платити 25 тисяч гривень: які автомобілі потрапили під податок на розкіш у 2026 році.
Не лише Ferrari чи Bentley: за які автомобілі доведеться заплатити 25 тисяч гривень податку
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Власники деяких автомобілів в Україні мають сплатити транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень. Його нараховують не за всі преміальні автомобілі, а лише за ті, які відповідають встановленим законодавством критеріям щодо віку та середньоринкової вартості. Перелік моделей, які підпадають під оподаткування, формує Мінекономіки.

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Які автомобілі підлягають транспортному податку

Транспортний податок, який також називають «податком на розкіш», сплачують власники легкових автомобілів, якщо одночасно виконуються дві обов'язкові умови:

  • автомобілю не більше п'яти років;
  • його середньоринкова вартість перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня звітного року.

Станом на 2026 рік цей поріг становить 3 242 625 гривень, що більше, ніж торік.

Якщо автомобіль відповідає обом критеріям, його власник має сплатити фіксований транспортний податок у розмірі 25 000 гривень на рік за кожен такий автомобіль.

Які марки автомобілів потрапили до переліку

До переліку Міністерства економіки увійшли легкові автомобілі преміумсегмента понад 20 брендів. Серед них, зокрема, Ferrari, Bentley, Lexus, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Lamborghini, Rolls-Royce, Maserati та інші.

Водночас транспортний податок поширюється не лише на традиційні люксові марки. До переліку також включено окремі дорогі електромобілі та великі позашляховики, зокрема Volvo XC90, Tesla Model S Plaid, Tesla Model X LR, Tesla Roadster, Toyota Sequoia та Toyota Tundra — залежно від року випуску конкретної моделі.

Із повним переліком автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2026 році, можна ознайомитись за посиланням.

Хто повинен сплачувати податок

Обов'язок зі сплати транспортного податку покладається як на фізичних, так і на юридичних осіб, якщо вони є власниками автомобілів, що відповідають встановленим критеріям.

Для фізичних осіб податок нараховує контролюючий орган. Сплатити його необхідно протягом 60 днів із дня отримання податкового повідомлення-рішення.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку та сплачують її авансовими внесками щокварталу — до 30 числа місяця, що настає після закінчення звітного кварталу, з обов'язковим відображенням відповідних сум у річній податковій декларації.

Перелік автомобілів можуть оновлювати

Власникам дорогих автомобілів варто враховувати, що перелік моделей, які підлягають транспортному податку, може оновлюватися протягом року. Тому перед купівлею або під час володіння автомобілем доцільно періодично перевіряти актуальний список, оприлюднений Міністерством економіки України.

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