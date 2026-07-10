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Без сплати 23% податків нотаріус не оформить спадщину чи подарунок: кого стосується правило

09:05, 10 липня 2026
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Правило стосується нерезидентів, які отримують у спадщину чи в подарунок майно від громадян України.
Без сплати 23% податків нотаріус не оформить спадщину чи подарунок: кого стосується правило
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Іноземці, які отримують у спадщину або в дарунок майно від громадян України, мають враховувати особливі правила оподаткування. Перед оформленням спадщини чи договору дарування необхідно не лише сплатити податки, а й підтвердити це документально. Інакше нотаріус не зможе видати свідоцтво про право на спадщину або посвідчити договір дарування.

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Подарунок нерезиденту оподатковується за правилами спадщини

Відповідно до пункту 174.6 статті 174 Податкового кодексу України подарунок у вигляді майна, який нерезидент отримує від резидента України, оподатковується за тими самими правилами, що й спадщина.

Які податки сплачує нерезидент при отриманні спадщини або подарунка

Податківці наголосили, що якщо спадкоємець є нерезидентом, а спадкодавець або дарувальник — резидентом України, будь-який об'єкт спадщини чи подарунка оподатковується:

  • податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18 %;
  • військовим збором за ставкою 5 %.

Обов'язок зі сплати податку та військового збору повністю покладається на самого спадкоємця або обдарованого-нерезидента.

Коли необхідно сплатити податки

У ДПС звернули увагу, що нерезидент повинен сплатити ПДФО та військовий збір до нотаріального оформлення спадщини чи договору дарування.

Якщо оформлення здійснюється у сільській місцевості, податки необхідно сплатити до оформлення документів уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування.

Податківці також підкреслили, що без документа, який підтверджує повну сплату податку та військового збору, нотаріус або посадова особа селищної ради не видасть свідоцтво про право на спадщину та не оформить договір дарування.

Куди сплачувати ПДФО та військовий збір

Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір сплачуються за місцем нотаріального оформлення спадщини або договору дарування.

Для сплати ПДФО використовується код бюджетної класифікації 11010501 — «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов'язковому декларуванню».

Для сплати військового збору застосовується код бюджетної класифікації 11011000 — «Військовий збір».

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