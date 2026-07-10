Без уплаты 23% налогов нотариус не оформит наследство или подарок: кого касается это правило

Правило касается нерезидентов, которые получают в наследство или в подарок имущество от граждан Украины.

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Иностранцы, которые получают в наследство или в дар имущество от граждан Украины, должны учитывать особые правила налогообложения. Перед оформлением наследства или договора дарения необходимо не только уплатить налоги, но и подтвердить это документально. В противном случае нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство или удостоверить договор дарения.

Подарок нерезиденту облагается налогом по правилам наследства

В соответствии с пунктом 174.6 статьи 174 Налогового кодекса Украины подарок в виде имущества, который нерезидент получает от резидента Украины, облагается налогом по тем же правилам, что и наследство.

Какие налоги уплачивает нерезидент при получении наследства или подарка

Налоговики подчеркнули, что если наследник является нерезидентом, а наследодатель или даритель — резидентом Украины, любой объект наследства или подарка облагается:

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18 %;

военным сбором по ставке 5 %.

Обязанность по уплате налога и военного сбора полностью возлагается на самого наследника или одаряемого-нерезидента.

Когда необходимо уплатить налоги

В ГНС обратили внимание, что нерезидент должен уплатить НДФЛ и военный сбор до нотариального оформления наследства или договора дарения.

Если оформление осуществляется в сельской местности, налоги необходимо уплатить до оформления документов уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления.

Налоговики также подчеркнули, что без документа, подтверждающего полную уплату налога и военного сбора, нотариус или должностное лицо поселкового совета не выдаст свидетельство о праве на наследство и не оформит договор дарения.

Куда уплачивать НДФЛ и военный сбор

Налог на доходы физических лиц и военный сбор уплачиваются по месту нотариального оформления наследства или договора дарения.

Для уплаты НДФЛ используется код бюджетной классификации 11010501 — «Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами, которые не подлежат обязательному декларированию».

Для уплаты военного сбора применяется код бюджетной классификации 11011000 — «Военный сбор».

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