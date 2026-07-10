  1. В Украине

Без уплаты 23% налогов нотариус не оформит наследство или подарок: кого касается это правило

09:05, 10 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правило касается нерезидентов, которые получают в наследство или в подарок имущество от граждан Украины.
Без уплаты 23% налогов нотариус не оформит наследство или подарок: кого касается это правило
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иностранцы, которые получают в наследство или в дар имущество от граждан Украины, должны учитывать особые правила налогообложения. Перед оформлением наследства или договора дарения необходимо не только уплатить налоги, но и подтвердить это документально. В противном случае нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство или удостоверить договор дарения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Подарок нерезиденту облагается налогом по правилам наследства

В соответствии с пунктом 174.6 статьи 174 Налогового кодекса Украины подарок в виде имущества, который нерезидент получает от резидента Украины, облагается налогом по тем же правилам, что и наследство.

Какие налоги уплачивает нерезидент при получении наследства или подарка

Налоговики подчеркнули, что если наследник является нерезидентом, а наследодатель или даритель — резидентом Украины, любой объект наследства или подарка облагается:

  • налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18 %;
  • военным сбором по ставке 5 %.

Обязанность по уплате налога и военного сбора полностью возлагается на самого наследника или одаряемого-нерезидента.

Когда необходимо уплатить налоги

В ГНС обратили внимание, что нерезидент должен уплатить НДФЛ и военный сбор до нотариального оформления наследства или договора дарения.

Если оформление осуществляется в сельской местности, налоги необходимо уплатить до оформления документов уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления.

Налоговики также подчеркнули, что без документа, подтверждающего полную уплату налога и военного сбора, нотариус или должностное лицо поселкового совета не выдаст свидетельство о праве на наследство и не оформит договор дарения.

Куда уплачивать НДФЛ и военный сбор

Налог на доходы физических лиц и военный сбор уплачиваются по месту нотариального оформления наследства или договора дарения.

Для уплаты НДФЛ используется код бюджетной классификации 11010501 — «Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами, которые не подлежат обязательному декларированию».

Для уплаты военного сбора применяется код бюджетной классификации 11011000 — «Военный сбор».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая наследство наследственные правоотношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Миф о «нулевых микрозаймах» во время войны: какие начисления являются законными и можна ли не оплачивать проценты и штрафы

Военное положение не освобождает от возврата кредита, но существенно ограничивает права кредиторов.

Правила финансирования учебы за бюджетные средства меняют: государство заплатит всю сумму только после трудоустройства выпускника

Государство оплатит до 150 тысяч гривен за обучение по кибербезопасности, но окончательный расчет будет проведен только после подтверждения трудоустройства выпускника.

Уничтоженные расписки на $180 000 и имущество почтенной матери: досье кандидата в ВСП Николая Кучерявенко

Заседание Этического совета: кто претендует на должность члена ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

СЗЧ во время войны: что заставляет военных покидать части и как за это наказывают суды — июльский дайджест

Где проходит граница между законом и реальной социальной справедливостью, когда мотивом СЗЧ (самовольного оставления части) становятся недействующие заключения ВВК или нежелание идти в штурмовые подразделения без надлежащей подготовки.

Можно ли взыскать убытки с Uber и других сервисов такси: к кому предъявлять претензии и с кого требовать деньги за ДТП

Можно ли взыскать убытки со службы такси после ДТП: почему суды возлагают ответственность на водителей и владельцев транспортных средств.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]