В Украине хотят внедрить систему возврата денег за бутылки и банки, как в странах ЕС

Предлагаемая модель уже действует в большинстве стран Европейского Союза, где уровень возврата использованной упаковки превышает 90%.

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В Украине могут внедрить систему залоговой стоимости упаковки для напитков (Deposit Return System, DRS), которая уже много лет успешно работает в большинстве стран Евросоюза. Ее суть заключается в том, что при покупке напитка потребитель дополнительно оплачивает небольшую залоговую сумму за упаковку, а после возврата пустой бутылки или банки через специальный автомат или пункт приема получает эти средства обратно.

По мнению автора соответствующей инициативы, такой механизм позволит существенно сократить количество отходов, повысить уровень переработки вторичного сырья, уменьшить нагрузку на полигоны и приблизить Украину к современным европейским экологическим стандартам.

В Кабинет Министров зарегистрирована петиция №41/010299-26эп, в которой предлагается разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внедрении в Украине общенациональной системы залоговой стоимости упаковки для напитков (Deposit Return System, DRS).

Почему предлагают внедрить систему залоговой стоимости упаковки

Автор петиции отмечает, что Украина уверенно движется по пути европейской интеграции и гармонизации законодательства с нормами Европейского Союза. Одним из важных направлений этого процесса является внедрение современной системы управления отходами, которая обеспечит эффективный сбор и переработку использованной упаковки.

Система залоговой стоимости упаковки уже много лет успешно функционирует в большинстве стран Европейского Союза. В частности, она применяется в Польше, Германии, Литве, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Словакии, Румынии и других странах, где уровень возврата упаковки превышает 90%.

Внедрение такой системы не является новым или экспериментальным решением, а основывается на проверенной практике, которая уже много лет успешно действует в большинстве государств Европейского Союза и демонстрирует высокие показатели сбора упаковки для повторной переработки.

В связи с этим он предлагает внедрить аналогичную систему и в Украине.

Какую упаковку предлагают включить в систему

Согласно инициативе, на первом этапе система должна распространяться на:

пластиковые бутылки (PET) объемом до 3 литров;

алюминиевые банки для напитков.

После оценки эффективности работы системы ее предлагается постепенно распространить и на другие виды упаковки для напитков.

Как будет работать Deposit Return System

При покупке напитка потребитель будет оплачивать залоговую стоимость упаковки. После использования напитка он сможет сдать пустую упаковку через специальные автоматы (фандоматы) или пункты приема и получить уплаченную сумму обратно в полном объеме.

На первом этапе реализации системы предлагается обязать крупные торговые сети, супермаркеты и гипермаркеты обеспечить прием использованной упаковки. В дальнейшем систему можно будет постепенно распространить и на другие торговые заведения.

Какие вопросы предлагают определить правительству

Автор инициативы предлагает, чтобы после проведения консультаций с производителями, импортерами, торговыми сетями, органами местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами правительство определило:

размер залоговой стоимости упаковки;

перечень видов упаковки, на которые будет распространяться система;

порядок функционирования Deposit Return System;

этапы ее внедрения.

Каких результатов ожидают от новой системы

Внедрение системы залоговой стоимости упаковки позволит:

значительно уменьшить количество пластиковых бутылок и алюминиевых банок, которые попадают в леса, парки, на обочины дорог, в реки и другие водоемы;

увеличить уровень сбора и переработки вторичного сырья;

сократить объемы отходов, попадающих на полигоны;

создать экономическую мотивацию для граждан возвращать использованную упаковку;

уменьшить расходы общин на уборку территорий и обращение с отходами;

способствовать развитию циркулярной экономики;

приблизить Украину к современным европейским экологическим стандартам.

Внедрение системы залоговой стоимости упаковки станет важным шагом в реализации государственной экологической политики, развитии культуры ответственного обращения с отходами, повышении уровня их переработки и выполнении Украиной евроинтеграционных обязательств.

В связи с этим он просит разработать соответствующий законопроект и обеспечить поэтапное внедрение в Украине общенациональной системы залоговой стоимости упаковки для напитков.

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