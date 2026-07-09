Как зарегистрировать право на землю, приобретенное до 2013 года: какие правила действуют для владельцев земельных участков

Особенности оформления права собственности, аренды, сервитутов, преимущественного права на покупку земли и других вещных прав, возникших до 1 января 2013 года.

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Государственная регистрация прав на земельные участки, приобретенных до 1 января 2013 года, имеет ряд особенностей, которые зависят от того, когда было оформлено право, каким способом оно возникло и содержатся ли необходимые сведения в Государственном земельном кадастре. Закон также определяет отдельные правила для регистрации аренды, сервитутов, эмфитевзиса, суперфиция, преимущественного права на покупку земель сельскохозяйственного назначения и земель фермерских хозяйств.

Государственная регистрация прав на земельные участки, вещные права на которые были приобретены до 1 января 2013 года, осуществляется в соответствии со статьей 29 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Регистрация права собственности на земельный участок до 2013 года: какие действуют правила

Если право собственности на земельный участок было приобретено и оформлено до 1 января 2013 года, государственная регистрация такого права проводится при условии, что сведения о земельном участке внесены в Государственный земельный кадастр.

Если же право возникло вследствие перехода от предыдущего собственника, но до 1 января 2013 года не было оформлено, при государственной регистрации необходимо установить факт перехода права от лица, сведения о котором содержатся в Государственном земельном кадастре, к заявителю.

Отдельно урегулирована ситуация, когда земельный участок был предоставлен на основании решения органа государственной власти или органа местного самоуправления, однако право на него так и не было оформлено. В таком случае государственная регистрация возможна только при условии отсутствия в кадастре сведений о вещных правах других лиц на данный земельный участок.

Что происходит с данными совладельцев и другими вещными правами

При государственной регистрации права общей собственности в отношении одного из совладельцев государственный регистратор одновременно переносит в Государственный реестр вещных прав сведения обо всех остальных совладельцах, если такая информация содержится в Государственном земельном кадастре.

При этом перенос таких сведений осуществляется только при отсутствии информации о переходе их прав к третьим лицам.

По аналогичному принципу переносятся сведения и о других вещных правах, производных от права собственности, в частности о праве аренды, эмфитевзиса, суперфиция и других.

Регистрация аренды земли и других вещных прав: важные нюансы

Регистрация вещных прав, обременений и изменений к ним, в частности изменения срока аренды, если такие права были приобретены и оформлены до 1 января 2013 года, осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности, если оно еще не зарегистрировано.

Если же срок вещного права, в частности аренды, был изменен в отношении права, приобретенного, но не оформленного до 1 января 2013 года, государственная регистрация проводится по общим правилам регистрации аренды при условии отсутствия других зарегистрированных производных прав. При этом срок исчисляется со дня заключения соответствующего договора.

Для прав, оформленных до 1 января 2013 года, не требуется подавать первоначальный правоустанавливающий документ, если соответствующие сведения уже содержатся в Государственном земельном кадастре, а также документы, удостоверявшие право в соответствии с законодательством, действовавшим на момент его возникновения.

Какие документы необходимы для регистрации земельного участка

Для государственной регистрации права собственности и права постоянного пользования земельным участком при передаче земель из государственной или коммунальной собственности необходимо подать соответствующее решение органа власти либо утвержденную документацию по землеустройству.

При этом сервитут в отношении части земельного участка может быть зарегистрирован только при условии, что сведения о его границах внесены в Государственный земельный кадастр.

Регистрация права аренды, эмфитевзиса или суперфиция, если такие права приобретены путем отчуждения, по решению суда, в порядке наследования либо вследствие принудительного взыскания, проводится на основании документов, предусмотренных статьей 27 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Преимущественное право покупки сельскохозяйственной земли и фермерские хозяйства

Преимущественное право на покупку земельного участка сельскохозяйственного назначения подлежит государственной регистрации только в отношении права, переданного по письменному договору. Обязательным условием также является наличие открытого раздела в Государственном реестре вещных прав, а для арендатора — еще и зарегистрированного права аренды.

Регистрация намерения продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения осуществляется на основании поданного проекта договора купли-продажи.

Отдельные правила установлены для земель фермерских хозяйств. Если создается юридическое лицо — фермерское хозяйство, государственная регистрация прав на земельные участки проводится на основании документов, выданных на имя учредителя или члена такого хозяйства.

Кроме того, если земельный участок внесен в Реестр аграрных нот как место выращивания заложенной продукции, для государственной регистрации его отчуждения, передачи в аренду или субаренду, а также для расторжения соответствующих договоров обязательно подается разрешение кредитора по аграрной ноте.

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