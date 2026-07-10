Преподаватели могут работать в двух заведениях: как законно соединить работу

Работа по совместительству возможна исключительно в свободное от основной работы время.

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Среди преподавателей распространено мнение, что если в расписании нет уроков, это время можно использовать для работы в другом учреждении. Однако трудовое законодательство определяет рабочее время значительно шире, поскольку оно включает не только проведение занятий, но и методическую, научную и организационную работу.

Как объясняют в Государственной службе Украины по вопросам труда, чтобы избежать нарушений трудовой дисциплины и финансовых рисков, необходимо четко разграничивать часы основной работы и работы по совместительству.

Рабочее время преподавателя включает все должностные обязанности, а не только часы проведения занятий. Если в определенный день нет уроков по расписанию, он все равно может считаться рабочим в соответствии с графиком учреждения.

Выполнение работы по совместительству в часы, которые оплачиваются по основному месту работы, является нарушением трудовой дисциплины.

Введение дистанционной формы работы или гибкого графика не создает дополнительного свободного времени для трудоустройства в другом учреждении в пределах установленного рабочего времени. Во время дистанционной работы сотрудник должен выполнять свои должностные обязанности — в частности, методическую работу и самообразование — в определенное рабочее время, даже если находится за пределами учреждения.

Гибкий график предусматривает только другой порядок распределения рабочего времени, например изменение начала или окончания рабочего дня. Он не означает освобождение от выполнения установленной нормы часов.

Работа по совместительству возможна только в свободное от основной работы время. Если графики пересекаются, возникает риск обвинений в финансовых злоупотреблениях из-за двойной оплаты одних и тех же часов.

Чтобы избежать проблем, преподавателям рекомендуют:

правильно вести табелирование и убедиться, что часы работы по совместительству начинаются после завершения полного рабочего дня по основному месту работы с учетом методической деятельности;

если нагрузка по основной должности меньше ставки, официально зафиксировать в приказе дни или часы, которые являются свободными от основной работы;

согласовать график работы по совместительству с руководством основного учреждения, чтобы избежать претензий во время проверок или аудита Государственной службы Украины по вопросам труда.

Отсутствие занятий в расписании не является равнозначным свободному времени.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в трудовом законодательстве Украины понятия «совместительство» и «совмещение профессий (должностей)» имеют разное правовое содержание, хотя на практике их часто путают. Несмотря на определенное сходство, эти формы дополнительной занятости отличаются способом организации работы, процедурой оформления и порядком оплаты труда.

Под совместительством понимается выполнение работником другой оплачиваемой работы, кроме основной, на основании отдельного трудового договора. Такая трудовая деятельность осуществляется исключительно в свободное от основной работы время. Согласно положениям статьи 102-1 Кодекса законов о труде Украины, работник имеет право работать по совместительству как у своего основного работодателя, так и у другого субъекта хозяйствования. Заработная плата в этом случае начисляется в зависимости от фактически выполненной работы или отработанного времени.

Совмещение профессий или должностей — это выполнение работником на том же предприятии, в учреждении или организации наряду со своей основной работой дополнительной работы по другой профессии или должности, либо выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы. Такой порядок предусмотрен статьей 105 КЗоТ Украины.