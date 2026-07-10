Конфискат под цифровым контролем: вернуть исполнительное производство из архива и не дать должнику спрятать активы теперь можно в один клик

Новый совместный приказ Министерства юстиции и Министерства финансов переводит процедуру распоряжения конфискованным таможней имуществом в цифровой формат.

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Украинское законодательство в сфере принудительного исполнения решений и таможенного регулирования проходит через этап изменений. Принятие Закона № 4833-IX стало новой точкой отсчета для цифровизации этапов исполнительного производства. Продолжением этой реформы стал Приказ Министерства юстиции и Министерства финансов от 30 июня 2026 года № 1739/5/34. Документ адаптирует Порядок взаимодействия органов государственной исполнительной службы и таможен к новым требованиям, внедряя и новую терминологию, и новые условия автоматизации АСВП.

Терминологические изменения

Одним из изменений, внедренных приказом, стало уточнение порядка взаимодействия между органами государственной исполнительной службы и таможенными органами. В документе слова «открытие исполнительного производства» заменены на «открытие/возобновление исполнительного производства». Такое изменение согласуется с новой статьей 37-1 Закона Украины «Об исполнительном производстве», которая регулирует порядок возобновления исполнительных производств после их возвращения взыскателю.

На практике это должно устранить ситуации, когда арестованное или изъятое имущество фактически оставалось без надлежащего процессуального сопровождения из-за формального завершения исполнительного производства. Отныне имущество будет находиться под контролем государственного исполнителя независимо от того, идет ли речь об открытии нового производства или о возобновлении уже существующего.

В то же время изменения являются частью более широкой цифровой реформы системы принудительного исполнения решений, предусмотренной Законом № 4833-IX. АСВП определяется как информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, учет и предоставление сведений обо всех исполнительных действиях.

АСВП теперь обеспечивает не только изготовление документов, но и автоматизированное взаимодействие с банками, таможнями и реестрами. Единый реестр должников работает в режиме реального времени, предотвращая отчуждение имущества должниками еще до момента его физического описания.

Стороны производства получают доступ к документам в электронной форме, что повышает скорость обмена информацией.

От границы до бюджета: распоряжение конфискованным имуществом

Порядок взаимодействия между таможенными органами и органами государственной исполнительной службы устанавливает алгоритм распоряжения конфискованным имуществом — от момента его изъятия до реализации и зачисления средств в государственный бюджет.

На начальном этапе ответственность возлагается на таможенные органы. Именно они обеспечивают учет имущества, его хранение и осуществляют предварительную оценку до момента передачи государственному исполнителю. После открытия или возобновления исполнительного производства государственный исполнитель обязан не позднее пяти рабочих дней провести описание и наложение ареста на имущество.

Отдельный этап касается определения его стоимости. Таможня формирует справку о стоимости товара с учетом всех надлежащих налогов и сборов. На основании этого документа и официального курса Национального банка Украины субъект оценочной деятельности определяет рыночную стоимость имущества, которая используется в качестве стартовой цены для дальнейшей реализации.

Продажа конфискованного имущества осуществляется исключительно через электронные аукционы, которые проводит уполномоченное предприятие, в частности через систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Такой механизм призван обеспечить открытость процедур, конкурентную продажу активов и максимальное наполнение государственного бюджета за счет реализации конфискованного имущества.

Специфические категории имущества

Отдельный блок Порядка взаимодействия посвящен специальным категориям конфискованного имущества, для которых законодатель предусмотрел особые процедуры распоряжения. Такие исключения имеют целью предотвратить потерю стоимости активов или неэффективное расходование бюджетных средств.

Прежде всего это касается скоропортящегося имущества. До момента его описания и ареста государственным исполнителем таможенные органы могут самостоятельно принимать решения относительно распоряжения такими товарами. Это позволяет избежать их порчи и минимизировать финансовые потери для государства, если промедление с реализацией сделает имущество непригодным или значительно снизит его рыночную стоимость.

Отдельный механизм предусмотрен и для имущества, реализация которого экономически нецелесообразна. Если комиссия устанавливает, что расходы на проведение оценки, хранение и электронные торги будут превышать возможный доход от продажи, она может принять решение об отказе от реализации такого имущества.

В таком случае законодательство предусматривает альтернативные способы распоряжения активами. В зависимости от их характеристик имущество может быть безвозмездно передано определенным законом получателям или подлежать уничтожению (утилизации) в установленном порядке. Такой подход призван обеспечить экономически обоснованное управление конфискованными активами и предотвратить необоснованные расходы государственного бюджета.

Одним из технических, но важных изменений в Порядок стало обновление пункта 15. Формулировка «которым открыто исполнительное производство» заменена словами «на исполнении у которого находится». Такая редакция уточняет, что таможенный орган обязан предоставлять информацию о распоряжении скоропортящимся имуществом именно тому государственному исполнителю, который фактически осуществляет исполнительное производство на соответствующий момент, независимо от того, он ли конкретно открывал его.

Изменение имеет практическое значение в случаях передачи материалов между государственными исполнителями или возобновления исполнительного производства после его возвращения взыскателю. Это позволяет избежать правовой неопределенности и обеспечивает непрерывный контроль за движением конфискованного имущества.

Приказ определяет, что эти изменения вступают в силу одновременно с Законом № 4833-IX. Суть решения, заложенная в Приказе, проста: государство должно работать как единый цифровой механизм, где каждая единица конфискованного имущества — от автомобиля до партии товаров — учитывается, оценивается и реализуется в кратчайшие сроки с максимальной выгодой для Государственного бюджета Украины.

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