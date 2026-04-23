Для должников установили новые правила: как изменили порог долга для взыскания единственного жилья

14:27, 23 апреля 2026
Когда могут забрать жилье и как будет работать цифровизация.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4833-IX о цифровизации исполнительного производства, и документ уже официально опубликован. Закон предусматривает ряд изменений, в частности повышение порога задолженности для обращения взыскания на единственное жилье должника.

Как сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, с 23 апреля этот порог увеличен с 20 до 50 минимальных заработных плат — с 172 940 грн до 432 350 грн. По его словам, для накопления такой задолженности, например за коммунальные услуги, может понадобиться около 14 лет неуплаты.

Также законом предусмотрено, что для граждан, имеющих долги за коммунальные услуги на территориях боевых действий, в течение трех месяцев будут сниматься аресты с имущества и счетов. Эта норма будет действовать на протяжении всего периода военного положения.

Кроме этого, в Министерстве юстиции анонсировали дальнейшие шаги по цифровизации. В частности, в течение трех месяцев планируется подготовить нормативную базу для автоматизированного снятия арестов с средств должников и их исключения из Единого реестра должников, а также наладить взаимодействие этого реестра с другими государственными базами данных.

В течение шести месяцев предусмотрено завершить внедрение ключевых инноваций: подключить все банки к информационному взаимодействию с государственными и частными исполнителями, запустить автоматическое снятие арестов после погашения долга и автоматическое исключение должников из реестра.

Техническую реализацию изменений будет обеспечивать ГП «НАИС».

Добавим, что также мы писали, что закон устанавливает, что временно, на период действия военного положения в Украине и в течение одного года со дня его прекращения или отмены при принудительном исполнении исполнительных документов не осуществляется обращение взыскания на единственное жилье должников (включая земельный участок, на котором расположено такое жилье), которые в предусмотренный этим пунктом способ сообщили о своей принадлежности к защищенной категории, кроме случаев:

  • если такое имущество является предметом залога (ипотеки) по исполнительному документу об обращении взыскания на заложенное имущество;
  • возмещения убытков и вреда, причиненных уголовным правонарушением, увечьем, иным повреждением здоровья или смертью.

Для целей этого пункта защищенными категориями являются военнослужащие ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящие военную службу на территории Украины (кроме военнослужащих, которым приостановлена военная служба или которые во время действия военного положения самовольно оставили воинскую часть или место прохождения военной службы либо дезертировали).

