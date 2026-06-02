В ПФ объяснили, как выйти на пенсию по возрасту, если не хватает одного года страхового стажа

20:32, 2 июня 2026
Лица могут добровольно уплачивать страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование.
В Пенсионном фонде продолжают отвечать на вопросы граждан относительно выхода на пенсию.

На этот раз в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области обратился гражданин со следующим вопросом: «Мне 64 года, имею 14 лет страхового стажа. Для выхода на пенсию по возрасту в 65 лет не хватает одного года стажа. Могу ли я в течение этого года уплачивать добровольные пенсионные взносы и выйти на пенсию в 65 лет?».

В ведомстве ответили: «Да, вы имеете такую возможность».

Там напомнили, что в соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лица, достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся пенсионерами, могут добровольно уплачивать страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии с Пенсионным фондом Украины.

Условием для заключения такого договора является наличие сведений о лице в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Следует учитывать, что добровольно уплаченные страховые взносы засчитываются в страховой стаж за тот месяц, в котором средства фактически поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

Уплачивать добровольные страховые взносы можно до момента назначения пенсии, в том числе в течение года, которого не хватает для выхода на пенсию в 65 лет.

Страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивало страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса — 22 % минимальной заработной платы (в 2026 году — 1902,34 грн).

Страховой стаж исчисляется по месяц, предшествующий месяцу подачи лицом заявления о назначении пенсии.

