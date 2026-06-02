У ПФ пояснили, як вийти на пенсію за віком, якщо бракує одного року страхового стажу

Особи можуть добровільно сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

У Пенсійному фонді продовжують відповідати на запитання громадян щодо виходу на пенсію.

Цього разу до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області звернулася особа з наступним питанням: «Мені 64 роки, маю 14 років страхового стажу. Для виходу на пенсію за віком у 65 років бракує одного року стажу. Чи можу я протягом цього року сплачувати добровільні пенсійні внески і вийти на пенсію у 65 років?».

У відомстві відповіли: «Так, ви маєте таку можливість».

Там нагадали, що відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особи, які досягли 16-річного віку та які не є пенсіонерами, можуть добровільно сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь із Пенсійним фондом України.

Умовою для укладення такого договору є наявність відомостей про особу в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Слід врахувати, що добровільно сплачені страхові внески зараховуються до страхового стажу за той місяць, у якому кошти фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Сплачувати добровільні страхові внески ви можете до моменту призначення пенсії, зокрема протягом року, якого вам бракує для виходу на пенсію у 65 років.

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачувала страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску — 22 % мінімальної заробітної плати (у 2026 році — 1902,34 грн).

Страховий стаж обчислюється по місяць, що передує місяцю подання особою заяви про призначення пенсії.

