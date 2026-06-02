ВЛК для іноземців і осіб без громадянства – як тепер визначатимуть придатність до служби

Законопроєкт стосується медичної оцінки стану здоров’я іноземних військовослужбовців.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №15015, який врегульовує питання проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) особами без громадянства та іноземцями під час їх залучення до військової служби в Україні. Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Документ передбачає внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я, що регулює діяльність військово-лікарських комісій. Йдеться про можливість проходження ВЛК іноземцями та особами без громадянства, які виявили бажання долучитися до захисту України.

У Комітеті зазначають, що чинне законодавство дозволяє таким особам проходити військову службу, однак не передбачає для них процедури визначення придатності до служби з боку української системи ВЛК, а також доступу до відповідних медичних і соціальних гарантій.

Після ухвалення змін військово-лікарські комісії зможуть визначати для іноземних військовослужбовців причинний зв’язок між захворюваннями, пораненнями або травмами та проходженням військової служби. Також ВЛК встановлюватимуть необхідність і умови медико-соціальної реабілітації та надання допомоги таким особам.

