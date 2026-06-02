  1. Законодавство
  2. / В Україні

ВЛК для іноземців і осіб без громадянства – як тепер визначатимуть придатність до служби

17:50, 2 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт стосується медичної оцінки стану здоров’я іноземних військовослужбовців.
ВЛК для іноземців і осіб без громадянства – як тепер визначатимуть придатність до служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №15015, який врегульовує питання проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) особами без громадянства та іноземцями під час їх залучення до військової служби в Україні. Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я, що регулює діяльність військово-лікарських комісій. Йдеться про можливість проходження ВЛК іноземцями та особами без громадянства, які виявили бажання долучитися до захисту України.

У Комітеті зазначають, що чинне законодавство дозволяє таким особам проходити військову службу, однак не передбачає для них процедури визначення придатності до служби з боку української системи ВЛК, а також доступу до відповідних медичних і соціальних гарантій.

Після ухвалення змін військово-лікарські комісії зможуть визначати для іноземних військовослужбовців причинний зв’язок між захворюваннями, пораненнями або травмами та проходженням військової служби. Також ВЛК встановлюватимуть необхідність і умови медико-соціальної реабілітації та надання допомоги таким особам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект іноземець ВЛК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП може виправдати суддю Геннадія Салая у справі про незаконні НСРД щодо адвоката

Суддя Геннадій Салай може уникнути дисциплінарної відповідальності за незаконне санкціонування НСРД щодо адвоката.

Верховний Суд: смерть військового від інфаркту не виключає права родини на 15 млн гривень

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій у спорі про виплату 15 млн грн матері військовослужбовця, який помер від інфаркту під час служби.

Військових хочуть залучити до написання законів у Верховній Раді: нардепам можуть дати до двох радників-офіцерів

Новий законопроєкт пропонує дозволити окремим народним депутатам залучати до двох військовослужбовців як військових радників для роботи над законодавчими ініціативами у сфері національної безпеки та оборони.

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Людмилу Салтан, яка просила $4 тисячі за ухвалення рішення, звільнили з посади судді в Одесі

ВРП вирішила звільнити Людмилу Салтан з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]