У роботі monobank, ПриватБанку, Viber та Netflix стався збій: чому одночасно «впали» популярні сервіси

Проблеми одночасно виникли у десятків сервісів, серед яких банки, соцмережі, месенджери та стримінгові платформи.

2 червня стався масштабний збій у роботі низки популярних цифрових сервісів. Користувачі масово повідомляють про проблеми з доступом до банківських застосунків, соціальних мереж, стримінгових платформ та інших онлайн-сервісів.

За даними сервісу моніторингу збоїв Downdetector, труднощі виникли у роботі таких платформ, як Viber, Facebook, YouTube, Netflix, Twitch, Slack, а також окремих банківських сервісів, зокрема ПриватБанку та monobank.

Попередньо причиною масштабних перебоїв називають технічний збій у роботі Amazon Web Services (AWS) — однієї з найбільших хмарних платформ у світі, інфраструктурою якої користуються тисячі компаній та онлайн-сервісів.

Через проблеми в роботі AWS користувачі також повідомляють про перебої в роботі таких популярних в Україні платформ і сервісів, як Rozetka, MEGOGO, Ajax Systems, Kyivstar, Disney+, Spotify, Adobe, Canva, Notion, Pinterest, Reddit, Coinbase, Binance, Figma, Duolingo, Zoom, Epic Games, Ubisoft Connect, PlayStation Network та низки інших ресурсів.

Користувачі скаржаться на неможливість авторизації, помилки під час проведення платежів, затримки у роботі мобільних застосунків, відсутність push-сповіщень, проблеми з відтворенням відео та музичного контенту, а також недоступність окремих сайтів і хмарних сервісів.

За оцінками експертів, навіть локальні проблеми в роботі AWS можуть спричиняти ефект доміно для тисяч платформ по всьому світу через масштаб використання цієї хмарної інфраструктури.

