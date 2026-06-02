Польща просуває ідею обмеження тимчасового захисту ЄС для українських чоловіків призовного віку

У Євросоюзі обговорюють оновлення системи тимчасового захисту для українців, яку можуть продовжити до 2028 року з можливими змінами.

Польща виступає за виключення українських чоловіків призовного віку з розширеної схеми тимчасового захисту ЄС, яку зараз обговорюють країни-члени. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на польського дипломата.

За даними видання, Варшава також підтримує поступове згортання спеціальних умов для українських біженців і перехід до стандартних міграційних правил. Відповідні сигнали Польща надсилає до Брюсселя, де тривають закриті консультації щодо можливих змін чинної системи.

Питання планують обговорити міністри внутрішніх справ ЄС. Очікується, що за результатами дискусії Єврокомісія підготує нову пропозицію щодо продовження тимчасового захисту до 2028 року, але з коригуваннями.

Система тимчасового захисту для громадян України була запроваджена ЄС у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії та щороку продовжувалася. Вона дозволила понад 4 мільйонам українців легально проживати та працювати в країнах ЄС без проходження стандартної процедури надання притулку. Термін чинного режиму спливає у березні наступного року.

У ЄС визнають, що механізм, створений як тимчасове рішення, не може діяти постійно без змін у законодавстві. Тому розглядається «скоординована перехідна стратегія», яка передбачає перехід частини українців на національні дозволи на проживання, а в перспективі — добровільне повернення в Україну після завершення війни.

Польський дипломат, якого цитує RMF FM, заявив, що на розгляді є кілька варіантів змін системи. Один із них передбачає виключення нових заявників призовного віку з тимчасового захисту, і Польща його підтримує.

Він також зазначив, що, на думку Варшави, люди, які не можуть законно залишити Україну, не повинні автоматично отримувати тимчасовий захист у ЄС. У Польщі вважають, що це не суперечить гуманітарним принципам, а лише вирівнює правила з іншими категоріями іноземців і скасовує «винятковий режим» автоматичного статусу.

Водночас Польща не підтримує інший варіант змін, який передбачає географічні обмеження — залежно від регіону походження біженців. Подібний підхід застосовує, зокрема, Норвегія, яка виключає з автоматичного захисту людей із визнаних безпечними регіонів України, таких як Львівська, Волинська та Закарпатська області. Варшава вважає такий підхід несправедливим, оскільки, за її позицією, вся територія України залишається під загрозою ракетних ударів.

