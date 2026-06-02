Судовий порядок, роль експертиз і встановлення опіки: як працює процедура визнання людини недієздатною

У Мін’юсті пояснили, що рішення про недієздатність ухвалює виключно суд на підставі медичних висновків і експертиз.

Якщо людина через хронічний і стійкий психічний розлад не може усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними, суд може визнати її недієздатною. Такий механізм передбачений Цивільним кодексом України як спосіб захисту прав та інтересів самої особи. Разом із фахівцями системи безоплатної правничої допомоги в Міністерстві юстиції пояснили, як відбувається ця процедура.

Хто ухвалює рішення про недієздатність

Визнати фізичну особу недієздатною може виключно суд. Для цього необхідно встановити наявність хронічного, стійкого психічного розладу, який позбавляє людину здатності усвідомлювати свої дії або керувати ними.

Під час розгляду справи суд оцінює всі надані докази, зокрема медичні документи, висновки експертів, результати судово-психіатричної експертизи, показання свідків та інші матеріали.

Хто може подати заяву

Заяву до суду про визнання особи недієздатною можуть подати:

члени сім’ї;

близькі родичі, незалежно від спільного проживання;

орган опіки та піклування;

заклад з надання психіатричної допомоги.

Судовий збір за подання такої заяви не сплачується. Водночас у разі встановлення судом недобросовісності або відсутності достатніх підстав витрати можуть бути покладені на заявника.

Захист інтересів у суді та безоплатна допомога

У справах про визнання фізичної особи недієздатною її інтереси обов’язково представляє адвокат. Держава гарантує такій особі безоплатну правничу допомогу, а адвоката призначає система БПД. Окремо звертатися для цього не потрібно — механізм працює автоматично відповідно до закону.

З якого моменту людина вважається недієздатною

Фізична особа вважається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду.

Водночас, якщо від моменту виникнення недієздатності залежить дійсність шлюбу, договору або іншого правочину, суд може визначити конкретну дату, з якої особа вважається недієздатною (ст. 40 ЦКУ). У таких випадках враховуються висновки судово-психіатричної експертизи та інші докази щодо психічного стану людини.

Встановлення опіки

Після визнання особи недієздатною над нею встановлюється опіка.

Опікуном або піклувальником може бути лише повнолітня фізична особа з повною цивільною дієздатністю, яка надала письмову згоду. Перевага зазвичай надається родичам або особам, які перебувають із підопічним у сімейних чи близьких відносинах і можуть виконувати обов’язки опікуна.

Водночас закон визначає випадки, коли особа не може бути опікуном або піклувальником (ст. 64 ЦКУ). Зокрема, це стосується осіб, позбавлених батьківських прав, якщо вони не поновлені, а також тих, чиї інтереси або поведінка суперечать інтересам підопічного.

Повноваження та обмеження опікуна

Опікун представляє інтереси підопічного та укладає від його імені правочини, однак закон встановлює обмеження.

Зокрема, опікун, його чоловік або дружина та близькі родичі не можуть укладати з підопічним договори, крім випадків передання майна у власність за договором дарування або безоплатного користування за договором позички. Також опікун не має права здійснювати дарування від імені підопічного чи брати зобов’язання поруки від його імені (ст. 68 ЦКУ).

Для окремих правочинів опікуну необхідний дозвіл органу опіки та піклування (ст. 71 ЦКУ). Без такого дозволу він не може, зокрема:

відмовлятися від майнових прав підопічного, у тому числі прав на нерухомість, що підлягають держреєстрації; видавати письмові зобов’язання від імені підопічного; здійснювати правочини щодо іншого цінного майна.

Відповідальність за шкоду

Якщо недієздатна особа завдає шкоди, її відшкодовує опікун або заклад, який зобов’язаний здійснювати нагляд (ст. 1184 ЦКУ).

У разі смерті опікуна або відсутності в нього майна, а також за наявності майна у недієздатної особи, відшкодування може бути здійснене за рахунок цього майна.

Звільнення та зміна опікуна

Якщо опікун не може виконувати свої обов’язки або виникають інші підстави, передбачені законом, його звільнення здійснюється у встановленому порядку (ст. 75 ЦКУ). Після цього може бути призначено нового опікуна.

