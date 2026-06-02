Судебный порядок, роль экспертиз и установление опеки: как работает процедура признания человека недееспособным

Если человек из-за хронического и стойкого психического расстройства не может осознавать значение своих действий или управлять ими, суд может признать его недееспособным. Такой механизм предусмотрен Гражданским кодексом Украины как способ защиты прав и интересов самого лица. Вместе со специалистами системы бесплатной правовой помощи в Министерстве юстиции объяснили, как проходит эта процедура.

Кто принимает решение о недееспособности

Признать физическое лицо недееспособным может исключительно суд. Для этого необходимо установить наличие хронического, стойкого психического расстройства, которое лишает человека способности осознавать свои действия или управлять ими.

При рассмотрении дела суд оценивает все представленные доказательства, в частности медицинские документы, заключения экспертов, результаты судебно-психиатрической экспертизы, показания свидетелей и другие материалы.

Кто может подать заявление

Заявление в суд о признании лица недееспособным могут подать:

члены семьи;

близкие родственники, независимо от совместного проживания;

орган опеки и попечительства;

учреждение по оказанию психиатрической помощи.

Судебный сбор за подачу такого заявления не уплачивается. В то же время в случае установления судом недобросовестности или отсутствия достаточных оснований расходы могут быть возложены на заявителя.

Защита интересов в суде и бесплатная помощь

В делах о признании физического лица недееспособным его интересы обязательно представляет адвокат. Государство гарантирует такому лицу бесплатную юридическую помощь, а адвоката назначает система бесплатной юридической помощи. Отдельно обращаться для этого не нужно — механизм работает автоматически в соответствии с законом.

С какого момента человек считается недееспособным

Физическое лицо считается недееспособным с момента вступления в законную силу решения суда.

В то же время, если от момента возникновения недееспособности зависит действительность брака, договора или иной сделки, суд может определить конкретную дату, с которой лицо считается недееспособным (ст. 40 ГКУ). В таких случаях учитываются заключения судебно-психиатрической экспертизы и другие доказательства относительно психического состояния человека.

Установление опеки

После признания лица недееспособным над ним устанавливается опека.

Опекуном или попечителем может быть только совершеннолетнее физическое лицо с полной гражданской дееспособностью, давшее письменное согласие. Предпочтение обычно отдается родственникам или лицам, которые находятся с подопечным в семейных или близких отношениях и могут выполнять обязанности опекуна.

В то же время закон определяет случаи, когда лицо не может быть опекуном или попечителем (ст. 64 ГКУ). В частности, это касается лиц, лишенных родительских прав, если они не восстановлены, а также тех, чьи интересы или поведение противоречат интересам подопечного.

Полномочия и ограничения опекуна

Опекун представляет интересы подопечного и заключает от его имени сделки, однако законом установлены ограничения.

В частности, опекун, его супруг или супруга, а также близкие родственники не могут заключать с подопечным договоры, за исключением случаев передачи имущества в собственность по договору дарения или безвозмездного пользования по договору займа. Также опекун не имеет права осуществлять дарение от имени подопечного или принимать обязательства поручительства от его имени (ст. 68 ГКУ).

Для отдельных сделок опекуну необходимо разрешение органа опеки и попечительства (ст. 71 ГКУ). Без такого разрешения он не может, в частности:

отказываться от имущественных прав подопечного, в том числе прав на недвижимость, подлежащих государственной регистрации; выдавать письменные обязательства от имени подопечного; совершать сделки в отношении другого ценного имущества.

Ответственность за ущерб

Если недееспособное лицо причиняет ущерб, его возмещает опекун или учреждение, обязанное осуществлять надзор (ст. 1184 ГКУ).

В случае смерти опекуна или отсутствия у него имущества, а также при наличии имущества у недееспособного лица, возмещение может быть осуществлено за счет этого имущества.

Освобождение и смена опекуна

Если опекун не может выполнять свои обязанности или возникают другие основания, предусмотренные законом, его освобождение осуществляется в установленном порядке (ст. 75 ГКУ). После этого может быть назначен новый опекун.

