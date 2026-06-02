К проекту нового Гражданского кодекса подали рекордные 15 тысяч поправок

13:39, 2 июня 2026
За последние два созыва парламента законопроектов с таким количеством поправок в Комитете по вопросам правовой политики еще не было.
Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу с доработкой положений в соответствии с ч. 1 ст. 116 и с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, законопроект № 15150, который предусматривает масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины. Решение поддержали 254 народных депутата.

Документ предлагает системный пересмотр частного права в девяти книгах, которые будут охватывать личные, вещные, семейные, наследственные и международные частноправовые отношения.

По состоянию на 2 июня к проекту нового Гражданского кодекса народные депутаты подали более 15 тысяч поправок и предложений. Такое количество изменений стало рекордным для законопроектов, которые рассматривал парламентский комитет по вопросам правовой политики за последние два созыва Верховной Рады.

Как отмечается, максимальное количество поправок к одному законопроекту составляло около 5 тысяч. Таким образом, проект нового Гражданского кодекса более чем втрое превысил предыдущий рекорд.

