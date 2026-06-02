Потерпевших лишили выплат: мораторий фактически заблокировал исполнение решений о моральном вреде

12:25, 2 июня 2026
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15282, которым предлагается изменить порядок действия моратория на принудительное исполнение решений в отношении Государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Как следует из пояснительной записки, 11 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательство в сфере энергетических рынков и исполнительного производства, которыми пункт 1–4 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» был изложен в новой редакции.

Как указал автор инициативы, последними законодательными изменениями действие моратория на принудительное исполнение решений в отношении ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» было продлено до 1 января 2028 года.

Новой редакцией нормы был изменен объем исключений из моратория.

В частности, из перечня требований, на которые мораторий не распространяется, фактически были исключены требования о возмещении морального вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью.

В результате указанные изменения приводят к приостановке совершения исполнительных действий и мер принудительного исполнения судебных решений о возмещении морального вреда в пользу лиц, которые получили увечья, иные повреждения здоровья, либо членов семей лиц, смерть которых повлекла соответствующие моральные страдания.

По мнению инициаторов законопроекта, такое расширение действия моратория является непропорциональным и нарушает права потерпевших на реальное исполнение судебных решений.

В связи с этим законопроектом предлагается уточнить норму пункта 1–4 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» после слов «о возмещении материального (имущественного)» дополнить словами «и морального».

«И все было бы понятно, если бы одновременно под действие моратория не включили запрет исполнять судебные решения о возмещении морального вреда потерпевшим или семьям погибших. Это несправедливо.

Люди уже прошли суд, доказали свое право и получили решение, но его исполнение будет фактически заблокировано.

Именно для этого зарегистрировал законопроект № 15282.

Он предлагает исправить эту позорную ситуацию и вернуть прежний подход — судебные решения о возмещении морального вреда за увечье, утрату здоровья или смерть должны исполняться!», — указал автор документа.

