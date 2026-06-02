Вадим Кириенко, возглавлявший управление Минюста, заплатит государству за Range Rover, оформленный на дочь — ВС

ВС оставил в силе взыскание 3,29 млн грн за автомобиль, оформленный на дочь чиновника, и подтвердил, что бремя опровержения необоснованности актива лежит на ответчике.

Попытки скрыть реального владельца имущества за формальной регистрацией на родственников всё чаще становятся предметом судебного контроля.

В постановлении от 20 мая 2026 года по делу № 991/1453/25 Верховный Суд в составе Кассационного гражданского суда рассмотрел спор о признании необоснованным актива, оформленного на дочь государственного служащего, и подтвердил возможность взыскания его стоимости в доход государства.

«Судебно-юридическая газета» ранее уже анализировала постановление Апелляционной палаты ВАКС по этому делу. Однако теперь Верховный Суд поставил окончательную точку в споре и подтвердил законность взыскания стоимости спорного актива в доход государства.

Это дело является показательным для правоприменительной практики, поскольку демонстрирует подход суда к оценке происхождения средств, определению фактического приобретателя актива и применению стандарта доказывания по делам о гражданской конфискации.

Обстоятельства дела

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд в интересах государства с иском к начальнику Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции и его дочери.

Прокурор указывал, что в августе 2023 года дочь чиновника приобрела автомобиль «LAND ROVER RANGE ROVER VOQUE» 2021 года выпуска. Формально транспортное средство было зарегистрировано на неё, однако, по выводам истца, актив был приобретён по поручению её отца, который мог прямо или косвенно осуществлять в отношении него полномочия собственника.

На момент приобретения автомобиля дочь была студенткой дневной формы обучения и не имела официальных доходов. Суд установил, что фактическая стоимость автомобиля составляла 90 000 долларов США, что эквивалентно 3 290 400 грн.

При анализе деклараций, банковских документов и сведений о доходах семьи было установлено, что законные доходы чиновника и его супруги не позволяли осуществить такую покупку. Разница между их доходами, расходами и имеющимися денежными активами свидетельствовала об отсутствии финансовой возможности приобрести спорный автомобиль.

Высший антикоррупционный суд признал автомобиль необоснованным активом и взыскал с чиновника его стоимость в размере 3 290 400 грн в доход государства. Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений.

Не согласившись с такими выводами, ответчик подал кассационную жалобу.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что законодательством Украины введён специальный механизм гражданской конфискации необоснованных активов.

Законом Украины № 263-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов» введён институт признания необоснованными активов и их взыскания в доход государства.

Наличие такого института стало возможным согласно Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции от 2005 года, Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в соответствии с которыми страны должны создавать механизмы, позволяющие без вынесения обвинительного приговора конфискацию доходов, полученных преступным путём, либо орудий преступления.

Суд напомнил, что пунктом 12 части первой статьи 346 ГК Украины к основаниям прекращения права собственности отнесены признание активов необоснованными и их взыскание в доход государства.

ВС подчеркнул, что под «приобретением активов» следует понимать приобретение активов лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность, а также приобретение активов в собственность другим физическим или юридическим лицом, если доказано, что такое приобретение было осуществлено по поручению лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, либо что лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, может прямо или косвенно совершать в отношении таких активов действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими (пункт 2 части восьмой статьи 290 ГПК Украины).

Вместе с тем согласно частям первой–третьей статьи 292 ГПК Украины активы, признанные судом в соответствии со статьёй 291 данного Кодекса необоснованными, взыскиваются в доход государства.

Если суд в соответствии со статьёй 291 данного Кодекса признаёт необоснованной часть активов, в доход государства взыскивается часть активов ответчика, признанная необоснованной, а в случае невозможности выделения такой части — её стоимость.

Суд обратил внимание, что в случае невозможности обращения взыскания на активы, признанные необоснованными, на ответчика возлагается обязанность уплатить стоимость таких активов либо взыскание обращается на иные активы ответчика, соответствующие стоимости необоснованных активов.

Политико-правовой подход допускает существование различных конструкций конфискации. Как следствие, в мировой практике сформировалось два вида конфискации: против лица (личная конфискация, in personam); против вещи (вещная конфискация, in rem).

Верховный Суд объяснил, что традиционно указанные виды конфискации разграничиваются:

— процедурой изъятия имущества — конфискация in personam применяется в уголовном судопроизводстве (или в том, которое квалифицируется как уголовное), а in rem — в гражданском судопроизводстве;

— стандартами доказывания, которые применяются — для конфискации in personam должен применяться уголовно-правовой стандарт «вне разумного сомнения» (beyond reasonable doubt).

В то же время при конфискации in rem используется стандарт «баланс вероятностей» (balance of probabilities).

Также Суд процитировал подход ЕСПЧ, согласно которому в таких процедурах суду не требуются доказательства «вне сомнения» относительно незаконного происхождения имущества. Вместо этого доказательство по балансу вероятностей или высокой вероятности незаконного происхождения имущества в сочетании с невозможностью владельца этого имущества доказать обратное является достаточным.

Суд заявил: «Украинская модель конфискации in rem получила своё выражение в конструкции “необоснованные активы”, имеющие достаточно нетипичный правовой режим».

Вместе с тем по делам о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства суд выносит решение в пользу той стороны, совокупность доказательств которой является более убедительной по сравнению с совокупностью доказательств другой стороны.

Оценивая конкретные обстоятельства дела, Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций и указал, что судами было установлено, что дочь приобрела в собственность актив, указанный в части второй статьи 290 ГПК Украины, по поручению лица, уполномоченного на выполнение функций государства или органа местного самоуправления, — отца, который прямо или косвенно может совершать в отношении такого актива действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения им.

Суд решил, что при таких обстоятельствах суды предыдущих инстанций пришли к обоснованному выводу, что чиновник в 2023 году не имел возможности приобрести спорное транспортное средство за 3 290 400 грн.

Коллегия судей также согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что представленные прокурором доказательства в своей совокупности подтверждают непосредственную связь спорного актива с чиновником, его приобретение в понимании пункта 2 части восьмой статьи 290 ГПК Украины, а также его необоснованность.

Суд также поддержал выводы предыдущих инстанций о том, что доводы ответчиков о наличии у дочери средств из наследства, собственных сбережений или финансовой помощи от будущего мужа не подтверждены надлежащими доказательствами. Следовательно, ответчики не опровергли необоснованность актива.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил законность признания автомобиля, оформленного на дочь чиновника, необоснованным активом и оставил в силе решение о взыскании его стоимости — 3,29 млн грн — в доход государства.

