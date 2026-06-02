Россия нанесла массированный удар по Киеву: повреждены многоэтажки, четверо погибших и 58 пострадавших

Повреждения зафиксированы в восьми районах столицы, разрушены жилые дома, вспыхнули многочисленные пожары.

Во вторник, 2 июня, россияне нанесли комбинированный удар по Киеву.

В результате массированной атаки врага на столицу повреждения зафиксированы в различных районах города.

Министерство внутренних дел сообщило о последствиях атаки:

▪️ Подольский район: попадание в 9-этажный жилой дом вызвало частичное разрушение верхних этажей. Под завалами могут находиться люди. Спасательная операция продолжается.

Также зафиксировано возгорание автомобилей, пожар в здании учебного заведения и возгорание на территории коммунального предприятия.

▪️ Оболонский район: произошло возгорание бытовки на строительной площадке.

▪️ Шевченковский район: повреждены фасад и крыша 9-этажного жилого дома.

▪️ Дарницкий район: возник пожар на территории АЗС.

▪️ Соломенский район: зафиксированы пожары в жилых домах и частном секторе. Спасатели деблокировали мужчину.

▪️ Голосеевский район: повреждены торговые объекты, офисные помещения, МАФы и бизнес-центр. Произошли многочисленные пожары и разрушения.

▪️ Святошинский район: повреждены фасад и окна жилого дома, а также кровля 9-этажного дома.

▪️ Печерский район: зафиксированы незначительные повреждения на территории незавершенного строительства.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, на данный момент известно о 58 пострадавших, из них 40 медики госпитализировали. В том числе двоих детей. Четыре человека погибли.

