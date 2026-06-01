После смены фамилии не все документы требуют обязательной замены — какие можно обновить по желанию

22:18, 1 июня 2026
Смена фамилии не означает автоматической обязанности обновить все документы.
Смена фамилии после регистрации брака предусматривает ряд юридических процедур, однако не все документы подлежат обязательному обновлению. Часть из них остается действительной без необходимости срочной замены.

В то же время законодательство Украины устанавливает перечень документов, которые необходимо обновить в течение одного месяца после изменения персональных данных. В частности, это:

  • паспорт гражданина Украины. После смены фамилии паспорт подлежит обязательному обмену. В документе ставится соответствующая отметка о необходимости его замены. Для замены следует обратиться в подразделение Государственной миграционной службы Украины или Центр предоставления административных услуг;
  • заграничный паспорт. После получения нового внутреннего паспорта необходимо переоформить и паспорт для выезда за границу, сделать это также можно в Государственной миграционной службе Украины или Центре предоставления административных услуг;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Идентификационные данные также должны соответствовать новой фамилии, а обновить их можно в Государственной налоговой службе Украины;
  • водительское удостоверение. Для обновления удостоверения следует обратиться в сервисный центр МВД.

В то же время ряд документов не требует обязательной замены после смены фамилии. К ним относятся, в частности, трудовая книжка, документы об образовании и правоустанавливающие документы на имущество. В таких случаях изменения вносятся иным способом: например, работодателем, либо документы остаются действительными без обновления, поскольку смена фамилии не влияет на их юридическую силу.

Отдельно отмечается, что некоторые документы остаются действительными и без замены, однако их актуализация поможет избежать недоразумений в будущем — в частности в сфере медицинского обслуживания, банковских услуг или страхования.

Таким образом, смена фамилии не означает автоматической обязанности обновить все документы, однако предусматривает выборочную замену ключевых идентификационных документов и актуализацию других данных.

