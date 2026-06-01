Конкурс в Харьковский апелляционный суд: один кандидат не подтвердил способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания двух кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 29 мая Комиссией приняты следующие решения:

Печеный Олег Петрович — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

Сенаторов Никита Валерьевич — 389,2 балла — не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции.

Всего проведены собеседования с 30 кандидатами: 22 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 3 кандидата — не подтвердили, с 5 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата проведение квалификационного оценивания приостановлено.

