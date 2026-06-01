  1. В Украине

Могут ли украинцы, находящиеся за границей, пройти оценивание повседневного функционирования

19:29, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Минздраве объяснили, кто может пройти оценивание повседневного функционирования за границей и что является ключевым.
Могут ли украинцы, находящиеся за границей, пройти оценивание повседневного функционирования
Фото: kyivcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2025 года в Украине действует система оценивания повседневного функционирования, которая заменила медико-социальные экспертные комиссии. Она унифицировала процесс и сделала его более прозрачным и доступным для людей, нуждающихся в поддержке — независимо от места проживания. Об этом напомнило Министерство здравоохранения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Оценивание повседневного функционирования — это современный подход, который фокусируется на реальных потребностях человека, а не только на формальных диагнозах или медицинских справках. Цель оценивания — определить, как состояние здоровья влияет на повседневную жизнь человека: что именно ограничивает его функционирование, с какими барьерами он сталкивается, какую поддержку нуждается получить от государства.

«Реформа обеспечивает доступ к этой услуге независимо от того, где находится человек — в Украине или за границей. Если есть потребность в поддержке, если имеется значительное нарушение функционирования — государство должно быть рядом. В том числе тогда, когда человек был вынужден выехать из страны из-за войны или других обстоятельств. Это право гарантировано Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования МСЭК и внедрения оценивания повседневного функционирования лица», — заявили в Минздраве.

Кто может пройти оценивание повседневного функционирования за границей и что является ключевым

Украинцы, которые временно или постоянно находятся за пределами страны на законных основаниях, могут пройти оценивание повседневного функционирования лица. Ключевым является правильно подготовленный пакет медицинских документов, выданных в стране пребывания, а также перевод на украинский язык, заверенный в установленном порядке.

Для дел за границей важно, чтобы медицинские документы были содержательными и пригодными для оценивания без очного осмотра в Украине. В частности, в документах желательно/важно иметь:

  • диагнозы с указанием кода по МКБ-10;
  • описание функционального состояния: как именно состояние здоровья влияет на повседневную жизнь (передвижение, самообслуживание, коммуникацию, способность учиться или работать).

Именно такая информация необходима врачу для формирования корректного электронного направления и является основой для дальнейшего оценивания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд оправдал полицейского, который применил газовый баллончик к мужчине, снимавшему задержание на видео

Верховный Суд: применение газового баллончика к мужчине, который вмешивался в действия полицейских, само по себе не свидетельствует о превышении служебных полномочий.

Партнеры по гражданскому браку могут претендовать на половину квартиры, приобретенной во время совместной жизни, — Верховный Суд

Спор за квартиру после смерти женщины: почему Верховный Суд поддержал сожителя, а не сестру наследодательницы.

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Разрушенное строение в Черниговской области оформили как дом ради получения земли: что решил Верховный Суд

ВС подтвердил, что регистрация дома, созданного путем формального объединения квартир в разрушенном здании, не создает законного титула собственности и не дает права на земельный участок.

За игнорирование рапортов военнослужащих командирам грозит арест на 10 суток: какие изменения готовят в Раде

В парламенте предлагают усилить ответственность за нарушение порядка рассмотрения рапортов военнослужащих с дифференцированными санкциями.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]