Могут ли украинцы, находящиеся за границей, пройти оценивание повседневного функционирования

В Минздраве объяснили, кто может пройти оценивание повседневного функционирования за границей и что является ключевым.

Фото: kyivcity.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2025 года в Украине действует система оценивания повседневного функционирования, которая заменила медико-социальные экспертные комиссии. Она унифицировала процесс и сделала его более прозрачным и доступным для людей, нуждающихся в поддержке — независимо от места проживания. Об этом напомнило Министерство здравоохранения.

Оценивание повседневного функционирования — это современный подход, который фокусируется на реальных потребностях человека, а не только на формальных диагнозах или медицинских справках. Цель оценивания — определить, как состояние здоровья влияет на повседневную жизнь человека: что именно ограничивает его функционирование, с какими барьерами он сталкивается, какую поддержку нуждается получить от государства.

«Реформа обеспечивает доступ к этой услуге независимо от того, где находится человек — в Украине или за границей. Если есть потребность в поддержке, если имеется значительное нарушение функционирования — государство должно быть рядом. В том числе тогда, когда человек был вынужден выехать из страны из-за войны или других обстоятельств. Это право гарантировано Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования МСЭК и внедрения оценивания повседневного функционирования лица», — заявили в Минздраве.

Кто может пройти оценивание повседневного функционирования за границей и что является ключевым

Украинцы, которые временно или постоянно находятся за пределами страны на законных основаниях, могут пройти оценивание повседневного функционирования лица. Ключевым является правильно подготовленный пакет медицинских документов, выданных в стране пребывания, а также перевод на украинский язык, заверенный в установленном порядке.

Для дел за границей важно, чтобы медицинские документы были содержательными и пригодными для оценивания без очного осмотра в Украине. В частности, в документах желательно/важно иметь:

диагнозы с указанием кода по МКБ-10;

описание функционального состояния: как именно состояние здоровья влияет на повседневную жизнь (передвижение, самообслуживание, коммуникацию, способность учиться или работать).

Именно такая информация необходима врачу для формирования корректного электронного направления и является основой для дальнейшего оценивания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.