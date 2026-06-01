ЦИК признала Андрея Левуса и Николая Давидюка избранными народными депутатами

17:59, 1 июня 2026
Для регистрации народными депутатами Украины Андрей Левус и Николай Давидюк должны не позднее чем на 20-й день подать в ЦИК предусмотренные законодательством документы.
Центральная избирательная комиссия сообщила, что признала Андрея Левуса и Николая Давидюка избранными народными депутатами Украины.

В Комиссию поступило заявление Дениса Пятигорца об отказе от депутатского мандата. 26 мая ЦИК признала его избранным народным депутатом Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Европейская солидарность».

В связи с этим ЦИК признала Андрея Левуса, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список партии «Европейская солидарность» под № 29, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

Также в Комиссию от Верховной Рады Украины поступил документ о досрочном прекращении депутатских полномочий Владимира Цабаля в связи с его личным заявлением.

Владимир Цабаль был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Голос».

ЦИК рассмотрела документ и признала Николая Давидюка, следующего по очередности кандидата в избирательном списке партии «Голос» (№ 27), избранным народным депутатом Украины на этих выборах.

«Для регистрации народными депутатами Украины Андрей Левус и Николай Давидюк должны не позднее чем на 20-й день подать в Комиссию предусмотренные законодательством документы. В свою очередь ЦИК не позднее чем на 5-й день со дня их получения принимает соответствующее решение», — добавили в ЦИК.

