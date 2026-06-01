ЦВК визнала Андрія Левуса і Миколу Давидюка обраними нардепами

Центральна виборча комісія повідомила, що визнала Андрія Левуса і Миколу Давидюка обраними народними депутатами України.

До Комісії надійшла заява Дениса П’ятигорця про відмову від депутатського мандата. 26 травня ЦВК визнала його обраним народним депутатом України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Європейська солідарність».

Відтак, ЦВК визнала Андрія Левуса, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії «Європейська солідарність» під № 29, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

Також до Комісії від Верховної Ради України надійшов документ про дострокове припинення депутатських повноважень Володимира Цабаля у зв’язку з особистою заявою.

Володимир Цабаль був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Голос».

ЦВК розглянула документ та визнала Миколу Давидюка, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії «Голос» (№ 27), обраним народним депутатом України на цих виборах.

«Для реєстрації народними депутатами України Андрій Левус і Микола Давилюк мають не пізніш як на 20-ий день подати до Комісії визначені законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на 5-ий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення», - додали у ЦВК.

