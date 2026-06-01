Виконавчі провадження переводять в онлайн: Мін’юст запустив новий обмін даними з ЄСІТС

Виконавчі документи надсилатимуть онлайн, без паперових затримок для установ і військових.

Міністерство юстиції України спільно з ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС) та Державною судовою адміністрацією провели черговий етап модернізації Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).

Оновлення програмного забезпечення спрямоване на підвищення ефективності виконання судових рішень, скорочення паперового документообігу та подальшу цифровізацію взаємодії між органами державної влади, виконавцями та іншими учасниками виконавчого провадження.

Електронна взаємодія з ЄСІТС

Ключовим результатом модернізації стало впровадження нового функціоналу електронної взаємодії з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (ЄСІТС). Фахівці повністю модифікували процес обміну інформацією між відомствами.

Відтепер постанови про звернення стягнення на заробітну плату, пенсії, стипендії та інші доходи боржників надсилатимуться безпосередньо до електронних кабінетів установ, підприємств та організацій, які зареєстровані в ЄСІТС.

Захист прав військовослужбовців

Як зазначається, раніше документообіг із ними здійснювався виключно у паперовому вигляді. Через логістичні складнощі це призводило до:

тривалих затримок при доставці та обробці документів;

безпідставного потрапляння військових до Єдиного реєстру боржників;

накладення додаткових обмежень на захисників, які через виконання бойових завдань не могли вчасно виконати рішення суду.

Після того, як обмін документами здійснюватиметься в електронному форматі, затримок, пов'язаних з фізичним пересиланням поштової кореспонденції, вдасться запобігти.

Оптимізація роботи виконавців

Новий функціонал оптимізує роботу державних і приватних виконавців та сприятиме більш оперативному виконанню судових рішень.

Крім інтеграції з судовою системою, розробники також виконали низку додаткових технічних доопрацювань і виправлень, які спрямовані на покращення взаємодії користувачів із функціоналом АСВП.

