  В Украине

Исполнительные производства переводят в онлайн: Минюст запустил новый обмен данными с ЕСИТС

17:41, 1 июня 2026
Исполнительные документы будут направляться онлайн, без бумажных задержек для учреждений и военных.
Министерство юстиции Украины совместно с ГП «Национальные информационные системы» (НАИС) и Государственной судебной администрацией провели очередной этап модернизации Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

Обновление программного обеспечения направлено на повышение эффективности исполнения судебных решений, сокращение бумажного документооборота и дальнейшую цифровизацию взаимодействия между органами государственной власти, исполнителями и другими участниками исполнительного производства.

Электронное взаимодействие с ЕСИТС

Ключевым результатом модернизации стало внедрение нового функционала электронного взаимодействия с Единой судебной информационно-телекоммуникационной системой (ЕСИТС). Специалисты полностью модифицировали процесс обмена информацией между ведомствами.

Отныне постановления об обращении взыскания на заработную плату, пенсии, стипендии и другие доходы должников будут направляться непосредственно в электронные кабинеты учреждений, предприятий и организаций, зарегистрированных в ЕСИТС.

Защита прав военнослужащих

Как отмечается, ранее документооборот с ними осуществлялся исключительно в бумажном виде. Из-за логистических сложностей это приводило к:

  • длительным задержкам при доставке и обработке документов;
  • необоснованному попаданию военных в Единый реестр должников;
  • наложению дополнительных ограничений на защитников, которые из-за выполнения боевых задач не могли своевременно исполнить решение суда.

После того как обмен документами будет осуществляться в электронном формате, задержек, связанных с физической пересылкой почтовой корреспонденции, удастся избежать.

Оптимизация работы исполнителей

Новый функционал оптимизирует работу государственных и частных исполнителей и будет способствовать более оперативному исполнению судебных решений.

Кроме интеграции с судебной системой, разработчики также выполнили ряд дополнительных технических доработок и исправлений, направленных на улучшение взаимодействия пользователей с функционалом АСИП.

Лента новостей

