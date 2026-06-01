Тарифы на воду в июне: в каких городах Украины повысят цены

Из-за роста расходов на электроэнергию, горючее и ремонт сетей водоканалы в разных регионах Украины инициируют повышение тарифов.

В ряде городов Украины в июне могут вырасти тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Повышение связано с новыми правилами, которые позволяют органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать тарифы на коммунальные услуги, в частности на воду.

Ранее тарифы для крупных водоканалов утверждала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Теперь соответствующие полномочия на период действия военного положения и до его завершения переданы местным властям.

Коммунальные предприятия объясняют необходимость пересмотра тарифов существенным ростом расходов на электроэнергию, топливо, реагенты, оплату труда и ремонт сетей. По их словам, действующие тарифы длительное время не покрывали фактическую себестоимость услуг, что приводило к накоплению долгов и нехватке средств на модернизацию инфраструктуры.

В частности, в Днепре с июня стоимость одного кубометра воды составит 86,83 грн. В Кривом Роге предварительно планируют установить тариф на уровне 78 грн за кубометр.

В Луцке КП «Луцкводоканал» также инициировало пересмотр тарифов. Предприятие предлагает повысить стоимость услуг с нынешних 28 грн до 73 грн за кубометр.

В Ужгороде тариф может превысить 96 грн за кубометр, в Тернополе — достичь почти 99 грн, тогда как в Павлограде он уже составляет 113 грн.

В Одессе филиал «Инфоксводоканал» обнародовал проект новых тарифов для населения. Предприятие предлагает повысить стоимость услуг почти в 2,7 раза, объясняя это ростом расходов на электроэнергию, топливо, заработные платы и реагенты.

В то же время в Киеве о повышении тарифов на воду пока не сообщалось. В «Киевводоканале» не объявляли о пересмотре стоимости услуг, поэтому для жителей столицы в июне будут действовать нынешние расценки:

• водоснабжение — около 16,16 грн за кубометр;

• водоотведение — около 14,22 грн за кубометр.

