Производитель не имеет права приписывать косметическому средству свойства лекарств — Верховный Суд

Распространение субъектом хозяйствования на упаковке косметического средства информации о его способности лечить заболевания без соответствующей регистрации изделия в Государственном реестре лекарственных средств Украины является сообщением недостоверных сведений. Для квалификации таких действий как недобросовестной конкуренции достаточно самого факта распространения информации, которая может повлиять на намерения потребителей относительно приобретения товара, независимо от наступления реальных убытков для конкурентов.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №910/9006/25

Производитель косметического средства обратился с иском к Антимонопольному комитету Украины (АМК) о признании недействительным решения, которым его действия были квалифицированы как нарушение ст. 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде распространения информации, вводящей в заблуждение, и наложен штраф.

В решении АМК указано, что на упаковке косметического средства содержались сведения о его эффективности при воспалительных заболеваниях полости рта, которые могли создавать у потребителей впечатление о его лекарственных свойствах. В то же время указанное средство не было зарегистрировано как лекарственный препарат, а заявленные свойства не были подтверждены надлежащими исследованиями. Опрос потребителей показал, что такая информация влияет на решение о покупке и воспринимается преимущественно как характеристика лекарственного средства. В связи с этим АМК пришел к выводу, что распространенная информация является недостоверной и может предоставлять производителю неправомерные конкурентные преимущества.

Суды предыдущих инстанций в удовлетворении иска отказали, указав, что изделие, которое позиционируется как применяемое при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта, должно быть внесено в Государственный реестр лекарственных средств Украины. Истец, не проводя клинических испытаний косметического средства, мог получить неправомерные преимущества перед другими производителями не благодаря собственным достижениям, а путем распространения недостоверной информации.

Выводы Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд отметил, что распространение информации, вводящей в заблуждение, как проявление недобросовестной конкуренции должно оцениваться в контексте конкурентных отношений и охватывает сообщение неполных, неточных или недостоверных сведений, которые повлияли или могут повлиять на намерения потребителей. Для квалификации нарушения не требуется наступление негативных последствий — достаточно установления самого факта таких действий или возможности их влияния.

Суды установили, что истец распространял на упаковке косметического средства информацию, которая по своему содержанию создавала у потребителей представление о свойствах, присущих лекарственному средству, хотя такое средство не было зарегистрировано как лекарственное. Результаты опросов подтвердили, что эта информация влияет на намерения потребителей и воспринимается большинством как лекарственное средство. Верховный Суд пришел к выводу о правильном применении судами предыдущих инстанций ст. 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

КХС ВС оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.