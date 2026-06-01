Производитель не имеет права приписывать косметическому средству свойства лекарств — Верховный Суд
16:11, 1 июня 2026
Распространение недостоверных сведений о лечебных свойствах косметического средства без его регистрации в качестве лекарственного препарата является введением потребителей в заблуждение и недобросовестной конкуренцией.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.