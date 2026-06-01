В Полтаве запретили российскую музыку, фильмы и книги: где будут действовать новые правила

В Полтаве запретили публичное использование русскоязычных книг, музыки, фильмов и театральных постановок.

Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете использования русскоязычного культурного продукта в публичном пространстве города. Об этом сообщает Офис уполномоченного по защите государственного языка.

Решение принято с целью защиты украинского информационного пространства от гибридного влияния государства-агрессора, а также для укрепления национальной идентичности, сохранения украинской культуры, традиций и исторической памяти.

Ограничения будут распространяться на общественный транспорт, заведения общественного питания, учреждения культуры, торговые площадки и другие публичные пространства.

В частности, решение предусматривает запрет публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, а также проведение культурно-просветительских мероприятий на русском языке.

Ранее Кременчугский городской совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

