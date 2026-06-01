В Полтаве запретили российскую музыку, фильмы и книги: где будут действовать новые правила
Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете использования русскоязычного культурного продукта в публичном пространстве города. Об этом сообщает Офис уполномоченного по защите государственного языка.
Решение принято с целью защиты украинского информационного пространства от гибридного влияния государства-агрессора, а также для укрепления национальной идентичности, сохранения украинской культуры, традиций и исторической памяти.
Ограничения будут распространяться на общественный транспорт, заведения общественного питания, учреждения культуры, торговые площадки и другие публичные пространства.
В частности, решение предусматривает запрет публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, а также проведение культурно-просветительских мероприятий на русском языке.
Ранее Кременчугский городской совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.