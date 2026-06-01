  1. В Украине

В Полтаве запретили российскую музыку, фильмы и книги: где будут действовать новые правила

14:41, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Полтаве запретили публичное использование русскоязычных книг, музыки, фильмов и театральных постановок.
В Полтаве запретили российскую музыку, фильмы и книги: где будут действовать новые правила
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете использования русскоязычного культурного продукта в публичном пространстве города. Об этом сообщает Офис уполномоченного по защите государственного языка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение принято с целью защиты украинского информационного пространства от гибридного влияния государства-агрессора, а также для укрепления национальной идентичности, сохранения украинской культуры, традиций и исторической памяти.

Ограничения будут распространяться на общественный транспорт, заведения общественного питания, учреждения культуры, торговые площадки и другие публичные пространства.

В частности, решение предусматривает запрет публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, а также проведение культурно-просветительских мероприятий на русском языке.

Ранее Кременчугский городской совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Полтава язык

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Разрушенное строение в Черниговской области оформили как дом ради получения земли: что решил Верховный Суд

ВС подтвердил, что регистрация дома, созданного путем формального объединения квартир в разрушенном здании, не создает законного титула собственности и не дает права на земельный участок.

За игнорирование рапортов военнослужащих командирам грозит арест на 10 суток: какие изменения готовят в Раде

В парламенте предлагают усилить ответственность за нарушение порядка рассмотрения рапортов военнослужащих с дифференцированными санкциями.

Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Несанкционированные НСРД и манипуляции с автоматизированным распределением дел: ВСП возвращается к делу судьи Геннадия Салая

ВСП рассмотрит жалобы 2 июня.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]