В Кременчуге ввели мораторий на русскоязычную музыку, книги и фильмы

22:00, 23 мая 2026
Кременчугский городской совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории общества, запретив его распространение в учреждениях культуры, торговли, общественного питания и других публичных местах.
В Полтавской области Кременчугский городской совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного контента в рамках общины. Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Соответствующее решение предусматривает запрет на публичное воспроизводство, демонстрацию и распространение русскоязычного культурного продукта в общественных местах, заведениях культуры, магазинах, заведениях сферы услуг и общественного питания.

В Кременчугском городском совете объяснили, что такой шаг направлен на защиту украинского информационного пространства от влияния государства-агрессора и преодоления последствий многолетней русификации.

Мораторий касается использования в публичном пространстве Кременчугского общества культурных продуктов, созданных на русском языке. В частности, речь идет о книжной продукции, музыкальных записях, фильмах и других аудиовизуальных материалах, контенте на цифровых носителях, художественных изделиях, театральных постановках, концертах и ​​культурно-образовательных услугах.

Кроме того, ограничения распространяются на объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественную, историческую, этнографическую или научную ценность и подлежат охране и сохранению в соответствии с украинским законодательством.

