В Кременчуге ввели мораторий на русскоязычную музыку, книги и фильмы
В Полтавской области Кременчугский городской совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного контента в рамках общины. Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.
Соответствующее решение предусматривает запрет на публичное воспроизводство, демонстрацию и распространение русскоязычного культурного продукта в общественных местах, заведениях культуры, магазинах, заведениях сферы услуг и общественного питания.
В Кременчугском городском совете объяснили, что такой шаг направлен на защиту украинского информационного пространства от влияния государства-агрессора и преодоления последствий многолетней русификации.
Мораторий касается использования в публичном пространстве Кременчугского общества культурных продуктов, созданных на русском языке. В частности, речь идет о книжной продукции, музыкальных записях, фильмах и других аудиовизуальных материалах, контенте на цифровых носителях, художественных изделиях, театральных постановках, концертах и культурно-образовательных услугах.
Кроме того, ограничения распространяются на объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественную, историческую, этнографическую или научную ценность и подлежат охране и сохранению в соответствии с украинским законодательством.
