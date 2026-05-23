  В Украине

Государственная социальная помощь по уходу: какие условия назначения и порядок оформления

21:54, 23 мая 2026
Оформить выплаты могут лица, которые постоянно проживают в Украине.
Фото: enableme.com.ua
Забота о тех, кто нуждается в посторонней помощи, является важной обязанностью государства. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как получить социальную помощь по уходу в соответствии с Постановлением КМУ от 02.04.2005 № 261.

Кто имеет право на помощь?

Оформить выплаты могут лица, которые постоянно проживают в Украине:

  • граждане Украины;
  • иностранцы и лица без гражданства;
  • беженцы и лица, нуждающиеся в дополнительной защите;
  • граждане Республики Польша, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Перечень необходимых документов:

  • заявление (установленного образца);
  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • заключение ЛКК о необходимости постороннего ухода;
  • декларация о доходах (при необходимости);
  • для недееспособных лиц — решение суда о признании лица недееспособным и решение о назначении опекуна;
  • документы об участии в боевых действиях в период Второй мировой войны (если это касается основания назначения).

Куда обращаться?

  • Сервисные центры Пенсионного фонда Украины.
  • Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
  • Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

