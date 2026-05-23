Государственная социальная помощь по уходу: какие условия назначения и порядок оформления

Забота о тех, кто нуждается в посторонней помощи, является важной обязанностью государства. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как получить социальную помощь по уходу в соответствии с Постановлением КМУ от 02.04.2005 № 261.

Кто имеет право на помощь?

Оформить выплаты могут лица, которые постоянно проживают в Украине:

граждане Украины;

иностранцы и лица без гражданства;

беженцы и лица, нуждающиеся в дополнительной защите;

граждане Республики Польша, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Перечень необходимых документов:

заявление (установленного образца);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

заключение ЛКК о необходимости постороннего ухода;

декларация о доходах (при необходимости);

для недееспособных лиц — решение суда о признании лица недееспособным и решение о назначении опекуна;

документы об участии в боевых действиях в период Второй мировой войны (если это касается основания назначения).

Куда обращаться?

Сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

