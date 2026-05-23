Государственная социальная помощь по уходу: какие условия назначения и порядок оформления
21:54, 23 мая 2026
Фото: enableme.com.ua
Забота о тех, кто нуждается в посторонней помощи, является важной обязанностью государства. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как получить социальную помощь по уходу в соответствии с Постановлением КМУ от 02.04.2005 № 261.
Кто имеет право на помощь?
Оформить выплаты могут лица, которые постоянно проживают в Украине:
- граждане Украины;
- иностранцы и лица без гражданства;
- беженцы и лица, нуждающиеся в дополнительной защите;
- граждане Республики Польша, которые находятся в Украине на законных основаниях.
Перечень необходимых документов:
- заявление (установленного образца);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- заключение ЛКК о необходимости постороннего ухода;
- декларация о доходах (при необходимости);
- для недееспособных лиц — решение суда о признании лица недееспособным и решение о назначении опекуна;
- документы об участии в боевых действиях в период Второй мировой войны (если это касается основания назначения).
Куда обращаться?
- Сервисные центры Пенсионного фонда Украины.
- Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
- Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
