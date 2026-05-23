  В Украине

Когда нужно подать документы для обмена паспорта в случае окончания срока его действия

20:49, 23 мая 2026
В случае окончания срока действия паспорта гражданина Украины документы для его обмена могут быть поданы в течение одного месяца до даты окончания срока его действия.
Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, когда должны быть поданы документы для обмена паспорта гражданина Украины в случае окончания срока его действия.

В ведомстве подчеркивают, что в случае окончания срока действия паспорта гражданина Украины документы для его обмена могут быть поданы в течение одного месяца до даты окончания срока его действия.

В таком случае паспорт, подлежащий обмену, после приема документов возвращается лицу и сдается им при получении нового паспорта.

«В случае возникновения обстоятельств или событий, в связи с которыми паспорт подлежит обмену (кроме окончания срока действия паспорта), документы для его обмена подаются в течение одного месяца с даты наступления таких обстоятельств», — добавила миграционная служба.

