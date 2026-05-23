Украинцам объяснили, за какие периоды учитывают доходы для назначения субсидии

Для расчета субсидии берутся доходы за разные кварталы года в зависимости от того, когда именно человек подает заявление.

Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области, для расчета субсидии берутся доходы за разные кварталы года в зависимости от того, когда именно человек подает заявление.

Так, если обращение подается:

в феврале, марте, апреле или мае — учитываются доходы за III-IV кварталы предыдущего года;

в июне, июле или августе — за IV квартал предыдущего года и I квартал текущего года;

в сентябре, октябре или ноябре — за I-II кварталы текущего года;

в декабре или январе — за II-III кварталы текущего года.

Также отдельно определен порядок учета пенсионных доходов.

Если жилищная субсидия назначается:

с начала отопительного сезона — учитывается пенсия за август текущего года;

с начала неотопительного сезона — пенсия за март текущего года;

не с начала отопительного или неотопительного сезона — учитывается пенсия за месяц, предшествующий месяцу перед обращением за субсидией.

В Пенсионном фонде также напомнили, что жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается с учетом доходов членов домохозяйства за предыдущий календарный год.

Порядок предоставления жилищных субсидий регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848.

