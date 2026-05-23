  1. Общество

Украинцам объяснили, за какие периоды учитывают доходы для назначения субсидии

19:56, 23 мая 2026
Для расчета субсидии берутся доходы за разные кварталы года в зависимости от того, когда именно человек подает заявление.
Украинцам напомнили, за какие периоды учитываются доходы граждан при назначении жилищной субсидии в зависимости от месяца обращения и отопительного сезона.

Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области, для расчета субсидии берутся доходы за разные кварталы года в зависимости от того, когда именно человек подает заявление.

Так, если обращение подается:

  • в феврале, марте, апреле или мае — учитываются доходы за III-IV кварталы предыдущего года;
  • в июне, июле или августе — за IV квартал предыдущего года и I квартал текущего года;
  • в сентябре, октябре или ноябре — за I-II кварталы текущего года;
  • в декабре или январе — за II-III кварталы текущего года.

Также отдельно определен порядок учета пенсионных доходов.

Если жилищная субсидия назначается:

  • с начала отопительного сезона — учитывается пенсия за август текущего года;
  • с начала неотопительного сезона — пенсия за март текущего года;
  • не с начала отопительного или неотопительного сезона — учитывается пенсия за месяц, предшествующий месяцу перед обращением за субсидией.

В Пенсионном фонде также напомнили, что жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается с учетом доходов членов домохозяйства за предыдущий календарный год.

Порядок предоставления жилищных субсидий регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848.

