Владимир Зеленский: разведки Европы и США указывают на подготовку россиянами удара Орешником

Владимир Зеленский подчеркнул, что есть признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения.

Украинская разведка получила данные от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением «Орешника». Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Был доклад нашей разведки: получили данные в том числе от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением “орєшніка”. Проверяем эту информацию.

Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения», — сказал он.

Глава государства отметил, что указанное вооружение средней дальности может быть использовано в таком ударе.

Он подчеркнул, что важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная уже с сегодняшнего вечера: «Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь — пользуйтесь укрытиями».

«Второе: обращаем внимание партнеров как в Соединенных Штатах, так и в Европе, что применение такого оружия и затягивание такой войны является глобальным примером также и для других потенциальных агрессоров. Если России позволено уничтожать жизни в таких масштабах, то никакое соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира и на то, что реакция будет не постфактум, а превентивной — нужно давить на Москву, чтобы они не расширяли войну», — заявил он.

Владимир Зеленский добавил, что страна готовит ПВО настолько, насколько это возможно, и будет отвечать вполне справедливо на каждый российский удар.

«Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно заканчивать — нужен мир, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека. Спасибо всем, кто помогает беречь жизни! Еще раз: пожалуйста, берегите себя и пользуйтесь сегодня укрытиями», — сказал Президент.

