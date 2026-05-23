  1. В Украине

Владимир Зеленский: разведки Европы и США указывают на подготовку россиянами удара Орешником

19:02, 23 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский подчеркнул, что есть признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения.
Владимир Зеленский: разведки Европы и США указывают на подготовку россиянами удара Орешником
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская разведка получила данные от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением «Орешника». Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Был доклад нашей разведки: получили данные в том числе от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением “орєшніка”. Проверяем эту информацию.

Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения», — сказал он.

Глава государства отметил, что указанное вооружение средней дальности может быть использовано в таком ударе.

Он подчеркнул, что важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная уже с сегодняшнего вечера: «Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь — пользуйтесь укрытиями».

«Второе: обращаем внимание партнеров как в Соединенных Штатах, так и в Европе, что применение такого оружия и затягивание такой войны является глобальным примером также и для других потенциальных агрессоров. Если России позволено уничтожать жизни в таких масштабах, то никакое соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира и на то, что реакция будет не постфактум, а превентивной — нужно давить на Москву, чтобы они не расширяли войну», — заявил он.

Владимир Зеленский добавил, что страна готовит ПВО настолько, насколько это возможно, и будет отвечать вполне справедливо на каждый российский удар.

«Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно заканчивать — нужен мир, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека. Спасибо всем, кто помогает беречь жизни! Еще раз: пожалуйста, берегите себя и пользуйтесь сегодня укрытиями», — сказал Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]