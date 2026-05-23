Адвокату по делу об админштрафе вернули заявление из-за русского языка документов

Суд разъяснил, могут ли процессуальные документы на русском языке приниматься к рассмотрению.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский районный суд г. Харькова рассмотрел вопрос соблюдения требований об использовании государственного языка в административном судопроизводстве при подаче процессуальных документов в суд. Суд решал, подлежат ли принятию к рассмотрению заявление адвоката и договор о предоставлении правовой помощи, составленные на русском языке, по делу об обжаловании постановления о наложении административного взыскания.

Суд пришел к выводу о возврате поданного заявления без рассмотрения, указав, что документы, подаваемые в суд, должны быть изложены на государственном языке либо сопровождаться переводом на украинский язык.

Суть дела № 953/13907/25

В производстве Киевского районного суда г. Харькова находилось административное дело по иску гражданина к Управлению патрульной полиции в Харьковской области и Департаменту патрульной полиции об отмене постановления о наложении административного взыскания.

27 апреля 2026 года адвокат подал в суд заявление в рамках данного дела. При проверке поданных материалов суд установил, что само заявление, а также договор о предоставлении правовой помощи от 2 апреля 2026 года были составлены на русском языке.

Суд исследовал вопрос соответствия таких документов требованиям законодательства относительно языка судопроизводства и делопроизводства в административных судах, а также оценил, является ли подача документов на негосударственном языке основанием для их возврата.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с частью первой статьи 10 Конституции Украины государственным языком в Украине является украинский язык, а согласно части первой статьи 15 Кодекса административного судопроизводства Украины судопроизводство и делопроизводство в административных судах ведутся на государственном языке.

Суд привел правовую позицию Конституционного Суда Украины, изложенную в решении от 14 декабря 1999 года по делу о применении украинского языка, согласно которой украинский язык как государственный является обязательным средством общения при осуществлении полномочий органами государственной власти, в частности в сфере делопроизводства и документации.

Также суд сослался на Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому органы государственной власти принимают к рассмотрению документы, составленные на государственном языке, если иное не предусмотрено законом. Суд подчеркнул, что в судах Украины судопроизводство и делопроизводство осуществляются на государственном языке, а процессуальные документы должны подаваться на украинском языке.

Отдельно суд обратил внимание, что в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» адвокатом может быть лицо, владеющее государственным языком в соответствии с уровнем, определенным законом.

Суд отметил, что требование о подаче документов на украинском языке не является ограничением доступа к правосудию и не сужает права участников процесса по языковому признаку, поскольку процессуальное законодательство гарантирует право пользоваться родным языком или языком, которым лицо владеет, с привлечением переводчика. Вместе с тем процессуальное законодательство не предусматривает привлечение переводчика для перевода суду процессуальных документов, поданных на негосударственном языке.

На основании системного анализа Конституции Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины, законов «О судоустройстве и статусе судей», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» суд пришел к выводу, что документы, подаваемые в суд, должны быть изложены на украинском языке либо содержать перевод на государственный язык.

Учитывая, что заявление адвоката и договор о предоставлении правовой помощи были составлены на русском языке, суд признал, что требования части первой статьи 15 КАС Украины соблюдены не были.

Определением суда заявление адвоката от 27 апреля 2026 года вместе со всеми приложениями возвращено лицу, которое его подало.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.