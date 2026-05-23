Оцифровали трудовую книжку: где можно посмотреть информацию о стаже

Украинцы могут просмотреть информацию об общем страховом стаже.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, что просмотреть страховой стаж, рассчитанный по результатам оцифровки трудовой книжки и других документов о трудовой деятельности, можно в реквизите «Общий страховой стаж» вкладки «Страховые данные, имеющиеся в РЗО» главной страницы профиля личного электронного кабинета пользователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Пункт «Общий страховой стаж» транслирует итог общего страхового стажа, который рассчитывается автоматически в соответствии с требованиями Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»:

с 01 января 2004 года исчисляется по данным, содержащимся в персональной учетной карточке Реестра застрахованных лиц.

до 01 января 2004 года — по результатам оцифровки трудовой книжки и других документов о стаже.

В персональном электронном кабинете на вебпортале информацию о трудовой деятельности можно просмотреть в разделе «Электронная трудовая книжка», в котором имеются два пункта меню «Данные ЭТК» и «Доступ к ЭТК».

Воспользовавшись пунктом меню «Данные ЭТК», пользователю для просмотра доступна следующая информация:

Записи трудовой книжки (по СПОВ) — отображается информация по отчетным сведениям, поданным работодателями.

Оцифрованная ЭТК — отображаются результаты проведения оцифровки трудовой книжки и других документов, подтверждающих стаж.

Сканкопии трудовой книжки — сохраняются файлы со сканкопиями трудовой книжки и других документов, которые были оцифрованы.

В справке по форме «Выписка из электронной трудовой книжки» можно просмотреть всю имеющуюся информацию о периодах пребывания в трудовых отношениях. Указанная информация в сведениях о трудовой деятельности отображается следующим образом:

в графе «Дата записи (по отчетным сведениям, поданным работодателями)» отображена информация, сформированная автоматически по данным отчетов страхователей;

в графе «Дата записи (по сканированным документам)» отображена информация по результатам оцифровки трудовой книжки и других документов о стаже.

Пункт меню «Доступ к ЭТК» дает возможность пользователю предоставить разрешение на получение «Выписки из электронной трудовой книжки» одному или нескольким работодателям, для этого, используя функцию «Добавить», необходимо вручную ввести код по ЕГРПОУ нужного страхователя.

Частью первой статьи 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9 июля 2003 года № 1058-IV (далее — Закон № 1058) предусмотрено, что страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

Согласно части второй статьи 24 Закона № 1058 страховой стаж исчисляется территориальными органами Пенсионного фонда по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, которая является составной частью реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного Государственного социального страхования (далее — Реестр застрахованных лиц), а за периоды до внедрения системы персонифицированного учета — на основании документов и в порядке, определенном законодательством, действовавшим до вступления в силу данного Закона.

До 1 января 2004 года вопросы зачисления периодов трудовых отношений в стаж регулировались Законом Украины «О пенсионном обеспечении» от 05 ноября 1991 года № 1788-ХІІ (далее — Закон № 1788).

Таким образом, согласно требованиям Закона Украины № 1058, страховой стаж исчисляется:

С 01 января 2004 года — по данным из отчетности страхователей и информации об уплаченных ими страховых взносах, содержащихся в персональной учетной карточке Реестра застрахованных лиц. Такая информация отображается в справках по формам «Сведения о трудовой деятельности из РЗО», «Справка о трудовом и страховом стаже» и «Выписка из РЗО».

До 01 января 2004 года — исчисляется по результатам оцифровки документов, дающих право на зачисление стажа согласно Закону № 1788 (трудовая книжка, диплом о получении образования на дневной форме обучения, военный билет, справки от учреждений о периодах трудовых отношений и т.д.). Данную информацию можно просмотреть в справках по формам «Сведения о трудовой деятельности из РЗО» и «Выписка из РЗО».

Справки по формам «Сведения о трудовой деятельности из РЗО», «Справка о трудовом и страховом стаже» («Выписка из электронной трудовой книжки» и «Выписка из РЗО») можно сформировать самостоятельно в личном электронном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua — раздел «Коммуникации с ПФУ» — сервис «Запрос на получение электронных документов».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.