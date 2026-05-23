Владимир Зеленский о северном направлении: есть сигналы от разведок

Владимир Зеленский отметил, что совместные военные учения России и Беларуси — сигнал для усиления обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет усиливать северное направление.

«Мы смотрим на север. Сейчас, из-за тех или иных сигналов от разведок, нашей разведки. Я считаю, что мы должны быть сильными. Русским точно ничего не удастся. Очень важно относиться к этому профессионально, иметь соответствующее количество войск, средств, людей, фортификационные сооружения и круговую оборону», — сказал он.

Украинский лидер заверил, что Силы обороны сосредоточены не только на восточном и южном направлениях, где продолжаются бои, но и на северном.

«Мы будем помогать с финансированием укреплений и увеличивать количество нашего личного состава на этих направлениях. Мы хотим, чтобы русские и белорусы знали, что их риски в наступательных действиях на этом направлении — это полная потеря того количества людей, которые придут», — добавил Зеленский.

Отдельно он отметил, что совместные военные учения России и Беларуси — сигнал для усиления обороны Украины. «Это не сигнал, что они пойдут в наступление, но мы не должны смотреть на это так, будто ничего не будет», — пояснил Зеленский.

